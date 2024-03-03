Мария Ситтель любима зрителями канала «Россия 1» и уже на протяжении почти 20 лет рассказывает россиянам о важных событиях в жизни страны. Что известно о биографии журналистки и ее личной жизни?
Что известно о биографии Марии Ситтель
Ситтель родилась в 1972 году в Пензе в семье инженеров. В детстве она хотела пойти в науку, а в старших классах увлеклась медициной и перешла в специализированный лицей. Девушка не только изучала латынь, химию, анатомию, но и стажировалась в клинике в отделении ортопедии, ее притягивала хирургия.
В 17 лет Ситтель окончила школу манекенщиц, после чего составила портфолио и отправила его Вячеславу Зайцеву. На такой шаг она решилась за компанию с подружками, поэтому, когда спустя год пришел положительный отклик, выпускница не восприняла его всерьез.
«Как я никогда не хотела работать на телевидении, так я никогда и не стремилась стать моделью. Долгое время эти профессии для меня вообще были чуть ли не равнозначными — несерьезными», — признавалась Ситтель в беседе с порталом «7 дней».
Девушка поступила на химико-биологический факультет Пензенского педагогического института. Во время учебы однокашники уговорили ее поучаствовать в ТВ-шоу. В студии Ситтель столкнулась с главным редактором Федором Самариным. Когда тот начал расспрашивать девушку об учебе и интересах, студентка дала понять, что не хочет работать перед камерой.
На телевидение Ситтель все же вернулась. Когда девушке потребовались деньги, она устроилась в передачу «Музыкальный сувенир». Спустя год Ситтель предложили должность стажера в местной Службе новостей, после чего она доросла до репортера, а затем и до ведущей.
На учебу в институте журналистская работа не влияла, но в какой-то момент Ситтель подала документы во Всероссийский заочный финансово-экономический институт в Москве.
После победы в номинации «Ведущий информационной программы» Фестиваля приволжской прессы девушку пригласили в Москву в штат ВГТРК. В 2001 году Ситтель стала ведущей программы «Вести». За профессиональные заслуги она получила ТЭФИ и орден Дружбы.
«Порой я бываю излишне строгой, застегнутой на все пуговицы. Но, с другой-то стороны, информационный формат „Вестей“ никак не предполагает чрезмерных эмоций», — отмечала журналистка в интервью изданию «7 дней».
Новая волна всенародной любви захлестнула ведущую после ее участия в проектах «Форт Боярд» и «Танцы со звездами».
Сколько детей у Марии Ситтель
Первый раз Ситтель вышла замуж до карьеры на телевидении. В браке родилась дочь Дарья. Пара настолько неприятно разошлась, что ведущая до сих пор не раскрывает имени экс-возлюбленного. Дочь, по словам Ситтель, не общается с отцом.
Из-за загруженности матери девочка большую часть жизни провела с бабушкой и дедушкой в Пензе. Несмотря на расстояние, Ситтель смогла сохранить отношения с дочерью. По словам журналистки, она учила с дочерью стихи по телефону, а как только выдавались выходные, приезжала в Пензу.
После окончания школы Дарья поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Девушка выбрала профессию врача.
Вторым супругом Ситтель стал бизнесмен Александр Терещенко. Ведущая познакомилась с ним во время отдыха на Кипре.
«Мы познакомились на море, и предложение он сделал тоже там. Но через два года. Выбрал красивое место, помню какой-то сумасшедший закат. <...> Я целый год думала, прежде чем ответить да», — делилась Ситтель в одном из интервью.
В 2009 году пара тайно поженилась, пригласив на церемонию только самых близких. Через год у супругов появился сын Иван. В 2012-м Ситтель подарила мужу наследника Савву, а затем сына Николая и дочь Екатерину.
Родители журналистки и бизнесмена помогали паре с воспитанием детей. Кроме того, Дарья приглядывала за младшими братьями и сестрами.
Как худеет Мария Ситтель
Ситтель рассказывала, что занимается в спортивном зале и придерживается правильного питания. Журналистка не злоупотребляет вредными продуктами, отдавая предпочтение сезонным фруктам и овощам, постным сортам мяса и рыбы, кашам, твердым сырам, обезжиренным кисломолочным продуктам.
«Так получается, что каждый мой ребенок больше года на грудном вскармливании. А пока кормишь ребенка, какие могут быть диеты? Но я при этом не полнею. Попробуйте всех детей сразу по два раза в день собрать на улицу и погулять с ними по парку — и у вас не будет ни одной лишней калории!» — откровенничала Ситтель.
Теледива изредка ходит в бассейн, катается на велосипеде. Ситтель подчеркивала, что ее «основной спорт — это семья, кухня и хозяйство».
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