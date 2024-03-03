«Я никогда не хотела работать на телевидении»: как живет Мария Ситтель

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Мария Ситтель

Мария Ситтель любима зрителями канала «Россия 1» и уже на протяжении почти 20 лет рассказывает россиянам о важных событиях в жизни страны. Что известно о биографии журналистки и ее личной жизни?

Что известно о биографии Марии Ситтель

Ситтель родилась в 1972 году в Пензе в семье инженеров. В детстве она хотела пойти в науку, а в старших классах увлеклась медициной и перешла в специализированный лицей. Девушка не только изучала латынь, химию, анатомию, но и стажировалась в клинике в отделении ортопедии, ее притягивала хирургия.

В 17 лет Ситтель окончила школу манекенщиц, после чего составила портфолио и отправила его Вячеславу Зайцеву. На такой шаг она решилась за компанию с подружками, поэтому, когда спустя год пришел положительный отклик, выпускница не восприняла его всерьез.

«Как я никогда не хотела работать на телевидении, так я никогда и не стремилась стать моделью. Долгое время эти профессии для меня вообще были чуть ли не равнозначными — несерьезными», — признавалась Ситтель в беседе с порталом «7 дней».

Девушка поступила на химико-биологический факультет Пензенского педагогического института. Во время учебы однокашники уговорили ее поучаствовать в ТВ-шоу. В студии Ситтель столкнулась с главным редактором Федором Самариным. Когда тот начал расспрашивать девушку об учебе и интересах, студентка дала понять, что не хочет работать перед камерой.

Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский Мария Ситтель и призер чемпионата мира по латиноамериканским танцам Владислав Бородинов во время съемок нового телепроекта для канала «Россия» «Танцы со звездами»

На телевидение Ситтель все же вернулась. Когда девушке потребовались деньги, она устроилась в передачу «Музыкальный сувенир». Спустя год Ситтель предложили должность стажера в местной Службе новостей, после чего она доросла до репортера, а затем и до ведущей.

На учебу в институте журналистская работа не влияла, но в какой-то момент Ситтель подала документы во Всероссийский заочный финансово-экономический институт в Москве.

После победы в номинации «Ведущий информационной программы» Фестиваля приволжской прессы девушку пригласили в Москву в штат ВГТРК. В 2001 году Ситтель стала ведущей программы «Вести». За профессиональные заслуги она получила ТЭФИ и орден Дружбы.

«Порой я бываю излишне строгой, застегнутой на все пуговицы. Но, с другой-то стороны, информационный формат „Вестей“ никак не предполагает чрезмерных эмоций», — отмечала журналистка в интервью изданию «7 дней».

Новая волна всенародной любви захлестнула ведущую после ее участия в проектах «Форт Боярд» и «Танцы со звездами».

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Мария Ситтель в студии в Гостином Дворе, куда поступают вопросы россиян к главе правительства РФ во время программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение». 3 декабря 2009 года

Сколько детей у Марии Ситтель

Первый раз Ситтель вышла замуж до карьеры на телевидении. В браке родилась дочь Дарья. Пара настолько неприятно разошлась, что ведущая до сих пор не раскрывает имени экс-возлюбленного. Дочь, по словам Ситтель, не общается с отцом.

Из-за загруженности матери девочка большую часть жизни провела с бабушкой и дедушкой в Пензе. Несмотря на расстояние, Ситтель смогла сохранить отношения с дочерью. По словам журналистки, она учила с дочерью стихи по телефону, а как только выдавались выходные, приезжала в Пензу.

После окончания школы Дарья поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Девушка выбрала профессию врача.

Вторым супругом Ситтель стал бизнесмен Александр Терещенко. Ведущая познакомилась с ним во время отдыха на Кипре.

«Мы познакомились на море, и предложение он сделал тоже там. Но через два года. Выбрал красивое место, помню какой-то сумасшедший закат. <...> Я целый год думала, прежде чем ответить да», — делилась Ситтель в одном из интервью.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Мария Ситтель на съемке новогоднего шоу «Голубой огонек» для канала «Россия 1» на киностудии «Мосфильм»

В 2009 году пара тайно поженилась, пригласив на церемонию только самых близких. Через год у супругов появился сын Иван. В 2012-м Ситтель подарила мужу наследника Савву, а затем сына Николая и дочь Екатерину.

Родители журналистки и бизнесмена помогали паре с воспитанием детей. Кроме того, Дарья приглядывала за младшими братьями и сестрами.

Как худеет Мария Ситтель

Ситтель рассказывала, что занимается в спортивном зале и придерживается правильного питания. Журналистка не злоупотребляет вредными продуктами, отдавая предпочтение сезонным фруктам и овощам, постным сортам мяса и рыбы, кашам, твердым сырам, обезжиренным кисломолочным продуктам.

«Так получается, что каждый мой ребенок больше года на грудном вскармливании. А пока кормишь ребенка, какие могут быть диеты? Но я при этом не полнею. Попробуйте всех детей сразу по два раза в день собрать на улицу и погулять с ними по парку — и у вас не будет ни одной лишней калории!» — откровенничала Ситтель.

Теледива изредка ходит в бассейн, катается на велосипеде. Ситтель подчеркивала, что ее «основной спорт — это семья, кухня и хозяйство».

Читайте также:

Онкология, глухота, вера в Бога: как живет Борис Корчевников

«Моя миссия — помощь людям»: зачем Анна Асти вернулась в Россию

Звезда «Кухни» Мария Горбань покинула Россию: куда уехала, что сказала