WhatsApp возобновил работу после масштабного сбоя

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Мессенджер WhatsApp возобновил работу после глобального сбоя. По данным сервиса Downdetector, о возобновлении работы мессенджера сообщают пользователи из России, Европы и Ближнего Востока.

Работает в России, — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что проблемы с функционированием мессенджера начались у пользователей из разных стран. Он перестал работать в том числе в Индонезии, Турции, Японии, Румынии, Грузии, Израиле и США.

К 11:00 мск 25 октября число сообщений о проблемах в работе сервиса в разных странах резко возросло. Из Германии их поступило более 183 тысяч, из Великобритании — свыше 60 тысяч, из Индии — почти 29 тысяч, из Индонезии — около 9 тысяч, из Франции — почти 8 тысяч, из США — около 3,5 тысячи. 73% жалоб касались отправки сообщений, еще 23% - работы приложения. Представитель Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) сообщил, что в курсе проблем с WhatsApp и компания работает над скорейшим восстановлением функционирования мессенджера.