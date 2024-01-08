Выкинул младенца в сугроб: что грозит блогеру-«хайпожору» Сергею Косенко Следственный комитет подключат к проверке блогера Косенко, кинувшего сына в снег

Фото: t.me/kosenkonasvyazi

Сергей Косенко

Видео блогера Сергея Косенко, на котором он бросает младенца в снег, вызвало скандал. В Госдуме заявили, что подключат Следственный комитет к разбирательству и проверке блогера-миллионника. Почему всех возмутило видео, какими скандалами известен Косенко, какое наказание им супругой грозит?

Что блогер-миллионник сделал с младенцем

Блогер и бизнесмен Сергей Косенко опубликовал короткое видео с младенцем в соцсетях. В кадре он подбрасывает одетого в костюмчик младенца так, чтобы тот сверху упал в глубокий снежный сугроб. Ребенок уходит под снег с головой.

«Первый полет Лео!» — поделился роликом Косенко с 7 млн подписчиков.

После блогер опубликовал еще несколько видео, в которых в снег прыгают он сам и его жена в купальнике. Видео с падающим в сугроб младенцем набрало почти 70 тысяч лайков.

Как отреагировали в России

Вскоре после публикации на Косенко обрушились с критикой его подписчики.

«Я даже собак своих так не кинул бы... а хайпожор просто швыряет своего младенца в сугроб», — возмутился Сергей.

В своем Telegram-канале действия блогера прокомментировала телеведущая Ксения Бородина.

«Меня что-то разорвало от злости, когда я увидела это видео», — призналась она.

Позже Косенко поспешил оправдаться и заявил, что в сугроб летел не младенец, а одетая кукла: «Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать?!»

«У меня четверо детей, и я врач. Все, что я могу сказать, — это уже красная черта. Если это живой ребенок, то подбрасывание для него смертельно опасно и может привести к аксональной ЧМТ — „синдром встряхнутого младенца“, — которая может иметь необратимые последствия. Плюс от попадания снега на лицо, и в нос, и в рот может случиться рефлекторная остановка дыхания. <...> Это жестокое обращение с детьми и умышленное причинение (по крайней мере попытка) вреда здоровью, оставление в опасности. Да тут на лишение родительских прав можно насобирать», — с возмущением объявила врач-педиатр Екатерина.

Нашлись подписчики, которые напомнили Косенко, что за такие поступки будут последствия.

«Сообщил об этом в службу защиты детей округа Лос-Анджелес и предлагаю другим подписчикам сделать так же. Скажи „бай-бай“ Америке», — обратился к Косенко на английском языке Денис Вавранец.

Косенко проживает в Лос-Анджелесе, он неоднократно публиковал видео оттуда. Инцидент с двухмесячным сыном Лео, возможно, произошел в Куршевеле во Франции — несколько дней назад блогер опубликовал видео оттуда со снежной трассы.

Чем известны Сергей Косенко и его жена

Как отмечает Telegram-канал SHOT, Сергей Косенко — бизнесмен, который сделал состояние на различных марафонах в соцсетях, продавая подписчикам рецепты «о деньгах, мечтах, популярности и мышлении», курсы по инвестициям и торговле криптовалютой, а также заработку на недвижимости в Дубае.

Фото: Социальные сети

Мать его сына — блогер и певица Александра Белякова (Sasha Belair). Также она бизнес-коуч и ментор. В октябре 2023 года она проводила «шоу-медитацию» в московском «Крокус Сити Холле», стоимость билетов доходила до 333 тыс. рублей.

Семейная пара в соцсетях демонстрирует роскошный образ жизни, призывает активнее приобретать их курсы. 3 ноября 2023 года Косенко объявил, что их отношения являются «романом по контракту», в рамках которого Саша Белэйр заплатила $3 млн блогеру за продвижение в соцсетях. При этом ребенок якобы не от Сергея: «Чей ребенок, Саша попозже расскажет сама».

Какое наказание грозит блогеру-провокатору

Видео с участием младенца (или же куклы, как утверждает Косенко) грозит блогеру последствиями в России. В комментариях под видео подписчики отметили директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

«Тот, кто это придумал, не осознал, что оно бьет по общечеловеческим ценностям и разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях. В последнее время создатели контента ради хайпа готовы на все, не задумываясь об ответственности перед аудиторией. Неизвестно, куда они пойдут дальше и какое дно пробьют», — констатировала она.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила Telegram-каналу SHOT, что в ближайшие дни по поводу видео Сергея Косенко будет направлено заявление в Следственный комитет на имя Александра Бастрыкина.

Косенко и Беляковой грозит обвинение по статье 156 УК РФ, которая предполагает крупные штраф и лишение свободы на срок до трех лет.

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