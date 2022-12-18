Все хотят повторить макияж и танец Уэнсдей: мир фанатеет от сериала Netflix Сериал Тима Бёртона «Уэнсдей» бьет рекорды просмотров, а видео по его мотивам стали вирусными в Сети

Фото: Netflix

Дженна Ортега (Уэнсдей Аддамс)

Всего за неделю комедийный сериал ужасов «Уэнсдей», основанный на персонажах «Семейки Аддамс», набрал 341 млн просмотров и обогнал по этому показателю четвертый сезон знаменитой драмы «Очень странные дела». Еще через две недели проект Тима Бёртона вошел в тройку лучших англоязычных сериалов на платформе Netflix и имеет все шансы повторить успех «Игры в кальмара». Постэффект «Уэнсдей» приобрел характер эпидемии: пользователи всего мира, включая Леди Гагу, «заболели» сериалом. Они копируют образы, танцы, макияж героев ужастика и выкладывают результат в соцсетях, набирая миллионы просмотров. Что за сериал «Уэнсдей», какие тренды он создал и какие вирусы задал — в материале NEWS.ru.

О чем сериал «Уэнсдей» и чем он отличается от «Гарри Поттера»

Сериал рассказывает о том, как главная героиня Уэнсдей Аддамс поступает в академию Невермор и развивает в себе экстрасенсорные способности, с помощью которых пытается помешать ряду преступлений в городке Джерико, а также разгадать тайну убийства, в которую были втянуты ее родители много лет назад.

По сюжету сериал напоминает «Гарри Поттера». Только вместо мальчика-волшебника в элитную старшую школу для особенных детей отправляется Уэнсдей. Если в Хогвартсе ребят делили по четырем факультетам: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй, то в академии Невермор учатся «изгои» всех видов. Так ребята сами называют себя, потому что являются монстрами, которых не принимают обычные люди. Изгои подразделяются на несколько категорий: среди них есть клыки, то есть вампиры, не впервые остающиеся на второй год; звери (оборотни), из-за обращения которых в полнолуние бывает шумно; рыбы (русалки); камни.

Фото: Netflix Сериал «Уэнсдей»

Главные тренды и вирусные видео по мотивам «Уэнсдей»

Сюжет и характеры героев сериала подкрепляются тщательно продуманными создателями яркими образами персонажей. Именно они вдохновляют пользователей, в частности сети TikTok, на съемку роликов под хештегом «макияж в стиле Уэнсдей Аддамс» или в стиле королевы академии Бьянки Барклей, которую в сериале можно увидеть с мерцающим макияжем и в блестящем серебристом платье. Эти видео уже набрали больше 41 млн просмотров. Другие фанаты «Уэнсдей» снимают ролики о том, как сделать такое же окрашивание, как у соседки главной героини Инид Синклер (у нее необычные фиолетово-розовые пряди волос). Свой образ она также дополняет яркими свитерами с юбками в ромашку, сочетая всё это с мерцающими синими тенями на глазах.

Интернет также уже заполонили тесты на тему «В какой группе изгоев вы состоите?» и инструкции о том, как повторить макияж главной героини «Уэнсдей». Уловившие тренд маркетплейсы предлагают купить форму с гербом академии Невермор.

Но самым популярным трендом в соцсетях является танец Уэнсдей, который сыгравшая главную роль актриса Дженна Ортега придумала сама накануне съемок в четвертой серии «Увы, какая ночь». В ней Уэнсдей идет на школьный бал со своим возлюбленным Тайлером Галпином, где и исполняет тот самый танец под песню Goo Goo Muck группы The Cramp. Как поставлен танец Уэнсдей и что в нем особенного, сложно объяснить на словах: это надо видеть. В целом он выглядит странно, необычно и поэтому притягательно: героиня пластично изгибается и при этом выпучивает глаза. Кстати, про просьбе Тима Бёртона Дженна ни разу не моргнула не только во время исполнения трендового танца, но и на протяжении всего сериала, а это восемь эпизодов по 45 минут.

Танец Уэнсдей стал настолько популярным, что Netflix даже запускал его круглосуточную трансляцию на своем YouTube-канале Still Watching Netflix.

Сама актриса призналась, что была абсолютно не уверена ни в том, что сумеет достойно исполнить танец, ни в его будущей популярности. По словам Ортеги, сцену с танцем Уэнсдей снимали в первый день ее болезни COVID-19. Дженни даже просила переснять этот эпизод, но ей отказали, сославшись на нехватку времени.

Фото: Netflix Дженна Ортега (Уэнсдей Аддамс)

Кто и как повторяет макияж и танец Уэнсдей

Чтобы повторить танец Уэнсдей, пользователи Сети одеваются в черное платье, как у главной героини, и стараются найти возможность поставить неоново-синий свет, как на школьном балу. «Лихорадка по „Уэнсдей“» коснулась не только обычных зрителей, но и звезд. Так, Леди Гага не стала отставать от трендов и решила записать танец Уэнсдей, только под собственную песню Bloody Mary 2011 года. Для этого певица оделась в черное, сделала соответствующий макияж и заплела две знаменитые косички героини, правда, у певицы они были цвета блонд.

Результат очевиден: песня Леди Гаги «выстрелила» во второй раз, получив во всем мире больше всего запросов в Shazam, так как прослушивания композиции выросли на 1800%. Кроме того, пользователи стали использовать ремикс этого трека в TikTok и Reels в качестве уже второй фоновой музыки.

Российские артисты также не остаются в стороне от моды. Свои варианты танца уже показали подписчикам Тимур Родригез, Эвелина Бледанс, Клава Кока. Недавно видеоблогер и певица Карина Кросс с более 10 млн подписчиков в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) выложила фотографии со съемки в стиле «Уэнсдей» и короткое видео с вирусным танцем под песню Гаги.

Фото: Netflix Дженна Ортега (Уэнсдей Аддамс)

Карина подготовилась даже серьезней американской певицы. Учитывая, что все привыкли видеть ее блондинкой, она подобрала черный парик, который в точности повторяет прическу главной героини сериала. Однако вместе с просмотрами Кросс получила волну негатива. Одни пользователи написали в комментариях, что ей «не идет этот образ, а глаза слишком бешеные», другие заявили, что в образе Уэнсдей блогер «больше похожа на 30-летнюю школьницу». Сама Карина относится к негативу в свой адрес с пониманием и юмором.

Кстати, «танец года», как уже называют в соцсетях движения Уэнсдей, можно будет увидеть на телеэкране в эту новогоднюю ночь. Его исполнил актер Тимур Батрутдинов, снимаясь в нашумевшем ремейке «СамоИрония судьбы» в роли Жени Лукашина. В одном из эпизодов фильма он появится танцующим на борту самолета. Сцену из «Уэнсдей» Батрутдинов воспроизвел с филигранной точностью: он незаметно появился за спиной стюардессы и похлопал ее по плечу так же, как сделала Уэнсдей во время танца в отношении своего кавалера.