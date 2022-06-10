Военкор URA.RU поделился впечатлениями от работы в Донецке и Мариуполе Военкор URA.RU Григорьев: бои в ДНР стали самыми эмоциональными моментами во время работы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самыми эмоциональными моментами во время работы в Донецке и Мариуполе для военкора URA.RU Дмитрия Григорьева стали бои, которые он увидел. Также вместе с другим журналистом Эдуардом Корниенко он стал свидетелем ракетной атаки по центру Донецка, передаёт само издание.

Жители республик радовались, они ждали этого восемь лет. Но самые эмоциональные моменты — это бои, которые мы видели. Так, мы стали свидетелями ракетного удара по центру Донецка — от действий ВСУ тогда погибло более 20 мирных человек, — сказал Григорьев.

Он добавил, что со следующей недели станет собственным корреспондентом агентства в Донецке и переедет жить в республику. Журналист объяснил, что ему интересно оказаться свидетелем того, как в Донбассе будет строиться новая жизнь.

Фото: Владимир Жабриков

1 июня президент России Владимир Путин назвал ситуацию в сфере обеспечения безопасности России и защиты жителей Донбасса на фоне конфликта с Украиной экстраординарной. Однако есть вещи более фундаментальные, которыми правительство должно заниматься «несмотря ни на что и постоянно», добавил он.

Ранее жители Москвы проголосовали за то, чтобы назвать «площадью Донецкой Народной Республики» площадь на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. В посольстве США в Москве иронично выразили надежду, что важные решения в России и дальше будут приниматься именно голосованием.