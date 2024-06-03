«Верят в собственную пропаганду»: глава СЖР осудил заявления фонда Клуни Глава СЖР Соловьев: заявления фонда Клуни противоречат свободе печати

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Представители Фонда Клуни за справедливость, который был учрежден американским актером Джорджем Клуни совместно с супругой Амаль, верят в собственную пропаганду, заявил в разговоре с NEWS.ru глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что заявления о подготовке тайных списков российских журналистов для ареста в странах Запада противоречат свободе печати.

Мы в первый раз услышали об этой организации, когда на днях объявили о желании готовить тайные списки российских журналистов для ареста в странах Запада. Эти удивительные люди верят в собственную пропаганду и так этим проникаются, что доходит до идиотских заявлений. Эти заявления противоречат всем постулатам свободы печати, свободы распространения информации, — отметил глава СЖР.

По словам Соловьева, в России все были возмущены заявлениями представителей фонда. Он предположил, что реакция могла поступить не только из РФ, но и от международных организаций. Как считает глава СЖР, с этим связано то, что «сейчас они отходят немного назад».

Может быть, фонд Клуни увидел резкую реакцию не только из России, но и от международных организаций. Сейчас они отходят немного назад. Посмотрим, какая будет формулировка. Хорошо, что они осознали свою ошибку. Это было бы правильно с их стороны, — заключил Соловьев.

Сам Клуни ранее заявил, что его фонд не собирается преследовать российских журналистов. Актер подчеркнул, что сотрудница организации просто «оговорилась». По его словам, в фонде никогда не стали бы преследовать представителей СМИ, даже если не согласны с их позицией.