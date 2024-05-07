Ведущий из Екатеринбурга рассказал, почему ему пришлось вести эфир голым URA.RU: ведущий из Екатеринбурга провел эфир голым из-за проигранного спора

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Радиоведущий из Екатеринбурга Александр Цариков рассказал изданию URA.RU о проигранном споре, из-за которого ему пришлось провести эфир обнаженным. Он уточнил, что видеотрансляции в то время не велись.

Ведущий вспомнил курьезную историю в День радио, который отмечают в России 7 мая. По его словам, хоть какую-то защиту от любопытных взглядов ему давали лишь компакт-диски.

Тогда, конечно, трансляции не было, еще технологии в том направлении не шагали, но я прямо вел целый часовой эфир, сидя абсолютно голым, но с компакт-дисками на коленях, − рассказал Цариков.

Мужчина уточнил, что ему пришлось прикрываться дисками, поскольку в соседних офисах размещались другие станции, а окна выходили прямо на их студию.

Ранее генеральный директор холдинга «Европейская медиагруппа» Роман Емельянов заявил, что у искусственного интеллекта нет души, которая делает творчество более ценным. Так он ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru, смогут ли нейросети заменить живых ведущих на радио и ТВ. По его мнению, «ламповые вещи» с годами будут набирать популярность и станут элитарными. В качестве примера он привел виниловые пластинки.