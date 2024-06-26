В Союзе журналистов России ответили на обвинение в цензуре европейских СМИ Глава СЖР Соловьев: Россия ответила на закрытие своих СМИ на Западе

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия блокировкой европейских изданий на территории государства просто ответила на закрытие своих СМИ на Западе. Таким образом он отреагировал на обвинения в цензуре европейских СМИ.

Есть такая поговорка: в чужом глазу соринку видит, а в своем и бревна не замечает. К сожалению, любое ограничение СМИ можно воспринимать с сожалением. Тем не менее, это ответная мера после закрытия всех российских СМИ, после препятствий для работы российских корреспондентов за рубежом, угроз, — пояснил Соловьев.

Глава СЖР уточнил, что недавно были перекрыты последние российские источники информации на Западе. Тем временем, подчеркнул журналист, в любом месте России можно включить YouTube и смотреть украинское телевидение, западные каналы и даже контент, который делают иноагенты.

В любом месте в России можно включить YouTube и смотреть, например, украинское телевидение, любые западные каналы, или наших иноагентов. А в тех странах, которые запрещают нам ковыряться в носу, как в той поговорке, увы, ничего из России видеть невозможно. Вот, что называется, почувствуйте разницу, — заключил глава СЖР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ситуация с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем показала цену заявлений Запада о свободе слова и независимости журналистики. По ее словам, Запад гонял его, «как раненого зверя» по всему миру.