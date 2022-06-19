В России заявили о сокращении числа телеканалов Глава «Газпром-медиа» Жаров сообщил о возможном сокращении числа телеканалов

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров сообщил о возможном сокращении числа телеканалов в 2023 году. Это коснётся небольших эфирных каналов, которые могут уйти из традиционного вещания на фоне проблем с рекламой, пишет ТАСС.

Угроза есть прежде всего дня небольших эфирных каналов, потому что рентабельность у них низкая. Те, кто не рентабельны, могут уйти из эфира, — пояснил Жаров.

В этом году, уточнил глава холдинга, никаких «революций» в этом плане не предвидится, а вот в следующем — ландшафт телевещания может поменяться.

Между тем правительство впервые решило субсидировать рекламу российских брендов на телевидении, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления на «Неделе российского ретейла — 2022». Для начала на эти цели выделят полмиллиарда рублей.

Ранее молдавские власти решили одобрить запрет на ретрансляцию программ из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В список этих стран в том числе входит Россия. Такое решение указано в пакете поправок в законы, который был принят 2 июня парламентом страны в окончательном чтении.