В России предложили маркировать VPN-сервисы знаком «18+» Ректор РТУ МИРЭА Кудж предложил маркировать VPN-сервисы знаком «18+»

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Ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж предложил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву маркировать сервисы VPN знаком «18+» как информационную продукцию, запрещенную для детей, пишут «Известия». Также он считает необходимым обязать разработчиков VPN-сервисов указывать информацию о возможности передачи данных пользователей третьей стороне. Эксперты разошлись во мнениях о целесообразности этого.

Кудж предложил обязать российские магазины мобильных приложений маркировать VPN-сервисы знаком «18+» и снабжать их пометкой «Содержит угрозы информационной безопасности». По его словам, это позволит снизить риски утечки персональных данных россиян в Сеть, повысить уровень информационной грамотности и защитить несовершеннолетних «от взаимодействия с деструктивным и опасным контентом».

В пресс-службе Минцифры заявили, что предложения будут рассмотрены Роскомнадзором, тогда как в самом ведомстве напомнили, что принимают меры по ограничению работы VPN-сервисов в России. В свою очередь гендиректор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский, отвечавший за создание RuMarket, отметил, что сервисы VPN никогда ничем подобным не маркировались, так как здесь речь идет о доверии к конкретному сервису, заход на который невозможен без VPN.

При этом в региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» считают, что между количеством установок мобильных приложений VPN и числом утечек в Сеть персональных данных пользователей наблюдается прямая связь и введение маркировки поможет пользователям быть более осмотрительными в Сети, а также повысит уровень цифровой грамотности.

Ранее стало известно, что Россия заняла второе место в рейтинге стран по количеству загрузок VPN-сервисов за период с марта по июль 2022 года. Только за первые три недели июля сервисы для обхода блокировок были скачаны россиянами более 12 млн раз. Глава АНО «Цифровая культура» Иван Бегтин заявил, что популярность VPN в России связана с блокировкой различных онлайн-порталов, которая продолжается по сей день.