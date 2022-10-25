В работе WhatsApp начались глобальные сбои

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В работе WhatsApp наблюдаются сбои, свидетельствуют графики сервиса Downdetector. По данным онлайн-платформы, проблемы с функционированием мессенджера начались у пользователей из разных стран. На текущий момент поступило 2897 жалоб на работу приложения.

На сайте платформы пользователи указали, что WhatsApp перестал работать в Индонезии, Турции, Японии, Румынии, Грузии, Израиле и США.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что в сентябре было зафиксировано свыше 40,5 тысячи попыток перехода российских юзеров на фишинговые сайты, на которых хакеры всеми возможными способами обманывают пользователей, желающих приобрести операционные системы Windows.

До этого сообщалось, что интернет-браузеры Google Chrome, Safari и Microsoft Edge в ближайшее время могут уйти из России. По данным СМИ, у разработчиков зарубежных браузеров есть возможность отозвать сертификаты безопасности доступа к российским ресурсам, выданные отечественными организациями, в связи с чем они могут перестать открываться. Глава проекта Content-Review Сергей Половников посоветовал россиянам уже сейчас настраиваться на работу с отечественными браузерами.