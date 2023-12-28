В работе Telegram произошел массовый сбой

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В работе мессенджера Telegram вечером 28 декабря произошел масштабный сбой, следует из данных портала Downdetector. Пользователи социальной сети жалуются, что каналы не обновляются, а сообщения не отправляются.

Сигналы о сбоях начали массово поступать примерно в 20:30. Больше всего сообщений о проблемах в работе поступили из Москвы, Ташкента, Донецка, Санкт-Петербурга, Челябинска, Одессы и Самары.

Ранее пользователи социальной сети Twitter (X) также столкнулись со сбоями в ее работе. Отмечается, что было зафиксировано свыше 62 тысяч жалоб, большинство из них поступило от жителей Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, а также Хьюстона. Причины возникшего сбоя остаются неизвестными.

Авиакомпания «Аэрофлот» 7 декабря сообщила, что в системе бронирования билетов Leonardo произошел сбой, из-за этого реализация билетов на рейсы перевозчика была затруднена во всех каналах продаж. О восстановлении работы сервиса перевозчик сообщил в ночь на 8 декабря.

В начале декабря произошел сбой в работе мобильного приложения и сайта Альфа-Банка. При этом в банке отметили, что нарушение доступа не имеет отношения к неисправностям и является результатом технических работ. Кредитная организация в тот же вечер сообщила, что устранила трудности со входом в свои сервисы.