В Парке Горького звезды научат молодых блогеров снимать контент

Фото: пресс-служба YAPPY

В столичном Парке Горького 21 сентября состоится праздничный концерт в честь Всемирного дня русского единения. В парке выступят Иванушки International, TSOY, ST, Amirchik, Ershov, Денис Клявер, SHAMAN и другие артисты и блогеры. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в NEWS.ru.

На мероприятии будет работать мобильная академия контента YAPPY Truck, в которой пройдут мастер-классы по созданию контента с участием инфлюэнсеров и звезд. Поучаствовать в активностях на площадке может каждый: вход свободный.

YAPPY Truck путешествовал по стране все лето и уже проехал путь от Санкт-Петербурга до Крыма, встретил горожан Твери, Казани, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы — всего трак посетили уже более 226 тысяч человек. Теперь мобильная академия контента с современным аудио- и видеооборудованием откроет двери в Парке Горького.

Фото: пресс-служба YAPPY

Рэпер ST анонсировал свое появление на мероприятии и рассказал о том, какие мастер-классы будет проводить лично.

Я буду рад поделиться с ними своим блогерским опытом, а также раскачать парк как музыкант. Я хочу доказать новичкам площадки, что все возможно. В своем аккаунте я настоящий — не стараюсь, чтобы видео залетело, а просто, например, читаю свои стихи. К тому же хочу призвать всех пользователей: делайте то, что любите, и добьетесь успеха, — сказал он.

Также на территории трака будут работать коллаб-бокс, лаундж-зона с качелями и зона стритбола, где состоятся матч с участием профессиональных баскетболистов и выступления чирлидерш. В зоне уличных танцев пройдут баттлы между танцевальными командами «Фарфор» и «Шумиха Среди True», а на рампе — соревнования скейтбордистов. Каждый желающий сможет присоединиться к активностям и научиться новому под руководством профессионалов.