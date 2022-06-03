В даркнете обнаружили супермаркеты с украинским оружием

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В даркнете начали появляться крупные магазины, где можно приобрести широкий ассортимент оружия с Украины, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». Продавцы обещают доставить заказы во многие страны, в том числе в США, Германию и государства Африки, а в некоторых случаях можно даже оформить доставку на дом.

При заказе можно выбрать патроны и различные обвесы для оружия. В качестве лотов выступает разнообразное оружие, начиная от новеньких западных карабинов и заканчивая пистолетами последних моделей, — говорится в сообщении.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Украина является единственной страной, которая страдает от поставок западного вооружения, так как Киеву в любом случае придется расплачиваться за помощь западных партнеров. Он напомнил, что Украина уже сейчас расплачивается зерном, постепенно приближая украинцев к голоду. В то же время США и Европа останутся в выигрыше после того, как армия России «утилизирует» западное вооружение на Украине.