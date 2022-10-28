В «Авиапарке» пройдет перформанс с Лизой Анохиной и Артемом Waterfork

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лиза Анохина

Видеоплатформа YAPPY 29 октября разместит в московском ТЦ «Авиапарк» прозрачный куб, где блогеры Лиза Анохина и Артем Waterfork на протяжении 10 часов будут выполнять задания ведущего и зрителей и создавать тематические коллабы. Перфоманс с участием блогеров организован в рамках запуска нового функционала платформы — открытых комнат.

Куб установят рядом аквариумом на первом этаже торгового центра. В нем на протяжении 10 часов каждый из блогеров будет общаться со зрителями и выполнять задания от ведущего и подписчиков.

Так, в каждой из четырех зон внутри куба Лиза и Артем будут снимать ролики на заданную тему и выкладывать их в свои открытые комнаты в YAPPY. Это тематические чаты, где в течение 24 часов неограниченное количество пользователей могут общаться с помощью текстовых сообщений и видео, а также делать совместные ролики — коллабы.

Победит тот блогер, который за время перформанса в кубе приведет в свою комнату в YAPPY как можно больше участников. Количество посетителей открытых комнат будут отображаться на специальных экранах, расположенных над каждой зоной куба.

Принять участие в перфомансе может каждый как оффлайн, так и онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться в YAPPY, выбрать комнату понравившегося блогера, вступить в нее и создать коллаб. Чтобы записать ролик внутри комнаты, нужно зажать видео и выбрать опцию «В коллаб» в появившемся меню. Готовые ролики будут опубликованы в чате, ленте, а также в профилях всех участников коллаба.