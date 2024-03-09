Twitter можно будет смотреть на телевизоре Fortune: соцсеть X выпустит аналог YouTube для SmartTV

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В попытке конкурировать с YouTube и социальная сеть Twitter (X) готовится превратиться в видеоплатформу. Выкупленная Илоном Маском компания запустит телевизионное приложение для телевизоров Amazon и Samsung с функцией SmartTV, сообщил изданию Fortune источник.

Компания планирует запустить приложение в ближайшие дни. Источник подтверждает, что приложение выглядит «идентично» телевизионному приложению YouTube. Помимо YouTube, конкурентами Х также являются платформа прямых трансляций Twitch, форум для обсуждений Reddit и приложение для зашифрованного обмена сообщениями Signal.

В феврале сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» стала лидером среди соцсетей по месячному охвату пользователей в России. Этот показатель достиг рекордного значения в декабре 2023 года и составил 73%. По данным Mediascope, каждый месяц платформой пользуется около 89 млн человек. Самыми востребованными сервисами внутри социальной сети стали видео, лента новостей и лента рекомендаций. Также пользователи часто просматривают вертикальные видео. «ВКонтакте» продолжает укреплять лидерство как самая популярная соцсеть в России.