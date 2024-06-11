Телеведущая Меньшова раскрыла, о чем спросила бы Путина Меньшова поделилась мечтой взять интервью у Путина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Юлия Меньшова

Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова раскрыла в YouTube-шоу Иды Галич мечту взять интервью у президента РФ Владимира Путина. При этом она добавила, что хотела бы сделать это после того, как российский лидер покинет свой пост. Она выразила уверенность, что именно в таком статусе собеседника не будет ничего сковывать. Задать при этом она хотела бы вопросы о личной жизни и детях. Однако она выразила сомнение, что Путин согласится на такую встречу, так как, по ее словам, он не любит подобного рода вопросы.

У вас есть маленькие дети? Почему вы не предъявляли их миру? Как им жилось с этим? Как жилось вашей супруге с этим? Почему вы вообще избрали такую позицию? Потому что на самом деле наличие семьи утепляет образ человека. Я думаю, это была какая-то особая позиция, но с чем она была связана? Дико любопытно узнать, — рассказала Меньшова.

5 июня Путин дал пресс-конференцию руководителям мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2024. Там он заявил, в частности, что Москва думает над тем, чтобы поставлять оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих вооружение Украине для обстрела России.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, сигнал российского президента на Западе услышали и поняли. Он считает, что те, кто вооружает врага России, должны быть готовы к аналогичному ответу РФ.