Телекритик Горбунов назвал причину возвращения Урганта на Первый канал Телекритик Горбунов: прощение Урганта набирает обороты, поэтому его вернут на ТВ

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Иван Ургант

Телеведущего Ивана Урганта вернут на телевидение, так как процесс прощения артистов, которые негативно высказались об СВО, набирает обороты, заявил NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. Он отметил, что телеведущий не говорил ничего страшного и при этом он является профессионалом, в котором нуждается Первый канал.

Процесс прощения людей, которые высказались как-то не так об СВО, набирает обороты. Как показывает практика, тех людей, которые не уехали в другую страну и не поливают грязью Россию, находясь за границей, могут простить и вернуть в эфир. Многих звезд «голой» вечеринки уже вернули, — сказал Голубев.

Телекритик добавил, что Ургант — очень профессиональный телеведущий, у него есть своя аудитория, которая ждет его возвращения в эфир, и Первый канал в этом должен быть заинтересован. Горбунов отметил, что Ургант не говорил «ничего страшного» про СВО и он не признан иноагентом.

Иван, что очень важно, сохраняет верность Первому каналу. Он не ведет никакое шоу на YouTube, никакие проекты на сторонних платформах, ждет, когда режим паузы будет исправлен на режим «плей» и все закрутится, как и прежде, — сказал Горбунов.

Ранее актриса и телеведущая Яна Поплавская возмутилась появлением на экранах Урганта, сыгравшего главную роль в картине Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Поплавская обратила внимание на то, что режиссером картины является муж журналиста Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а продюсером — режиссер Александр Сокуров, «известный своей русофобской позицией».

Telegram-канал «НеМалахов» писал, что выход фильма стал переломным в судьбе Урганта и теперь его будут постепенно возвращать на отечественное телевидение.