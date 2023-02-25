Сыграл в «Майнкрафт» — стал звездой YouTube: история успеха блогера Тумки Блогер Тумка рассказал NEWS.ru, как сам выучил русский язык, получил миллионы подписчиков и попал в рекомендации самого популярного видеохостинга мира

Фото: PROSTOTUMKA/youtube.com

Как стать успешным блогером и получить миллионы подписчиков — ответы на эти вопросы на собственном опыте узнал Тумка, автор одноименного канала и YouTube-канала TumkaGames. Его начало не было фееричным. После первого же успеха блогера призвали в армию, и он почти потерял возможность записывать новые видео. Затем из-за действий мошенников Тумка остался без раскрученного канала, но сумел подняться, собрать команду и добиться успеха. Сегодня Тумка — один из самых известных YouTube-блогеров, снимающий видео о прохождении игры «Майнкрафт» и нередко попадающий в рекомендации и тренды русскоязычного сегмента. Как ему это удалось и что дальше, Тумка (настоящее имя Рафаэль Прошников) рассказал специально для NEWS.ru.

От игры в «Одноклассниках» до первого YouTube-канала

— Самое, наверное, удивительное, что я родился не в России и русским человеком не являюсь. Мне 22 года, я киприот, здесь же сейчас и живу. Многие удивляются, как я могу вести русскоязычный канал на YouTube. Это такая необыкновенная история, которую я еще никому подробно не рассказывал. Наверное, пришло время.

Всё произошло так: где-то в 10–11 лет я начал играть в компьютерные игры. Одна из первых моих игр была «Копатель онлайн» в «Одноклассниках». Это был профиль моей мамы. Она украинка, поэтому и пользовалась этим приложением. Сама игра очень напоминает «Майнкрафт», концепция и суть похожи. Там тоже всё сделано из блоков и можно подключать персонажей друг другу в мир. Грубо говоря, это пародия на Майнкрафт. Эта игра и сподвигла меня к изучению русского языка, потому что в нее играло много людей из России. Я ничего не понимал, чувствовал себя каким-то изгоем, поэтому начал учить язык. С преподавателям не занимался — учил сам, с помощью видео и моей мамы. Я уже сказал, что она украинка и знает русский.

Лет в 14 лет я начал смотреть ролики на YouTube. Особенно меня привлекли видео русскоязычного блогера Teroser Play, который снимает ролики до сих пор. Тогда он записывал «Майнкрафт» с режимом под названием «Голодные игры». Этот режим и сейчас есть в видеоигре: примерно 24 человека появляются на одной арене с единственной целью — собрать как можно больше предметов из сундуков. Последний выживший побеждает. Мне очень понравился этот режим, и я тогда подумал: раз я научился хорошо играть, почему бы мне тоже не попытаться записать видео?

В 2014 году мне купили компьютер, я создал свой первый YouYube-канал X Gamer Play 123 и начал записывать ролики в режиме «Голодных игр». Тогда я просто понимал, о чем идет речь, и улавливал суть. Совсем немного разговаривал на русском, поэтому первые мои ролики были с очень маленьким словарным запасом.

Фото: prostotumka/vk.com Рафаэль Прошников

Примерно через год я решил, что этот никнейм недостаточно удачный и решил поменять его на TumkaGames. Но и спустя год не было никаких успехов.

Я выкладывал ролики каждую неделю, но собрал буквально пару тысяч подписчиков. Возможно, причина в том, что во мне не было индивидуальности. Я пытался делать то же самое, что делают другие, и делал это значительно хуже. А зачем смотреть меня, когда есть сотня людей интереснее?

После этого я решил начать всё с чистого листа и удалил все свои ролики. Продолжая записывать «Голодные игры», стал придумывать другие идеи и экспериментировать с другими режимами. Пытался нащупать, что будет интересно мне и моей аудитории. Еще один год ощутимых результатов не было. Примерно за два года я набрал 10–15 тысяч подписчиков.

Resource Pack и Bed Wars помогли раскрутить канал

— Но однажды я выпустил ролик «Я купил Resource Pack за 500 рублей». Resource Pack в «Майнкрафте» — пакет текстур, который дает игрокам больше возможностей. Я нашел в Интернете один пакет текстур, который прибавляет «Майнкрафту» реалистичности. Ты смотришь на деревья, а они выглядят почти как реальные. В то время меня лично впечатлило, да и стоило 500 рублей. Я купил его и сделал обзор. Этот ролик набрал около одного миллиона просмотров! После этого видео обо мне уже начали говорить. Можно сказать, что я был первооткрывателем такого формата, и тогда у меня стало почти 30 тысяч подписчиков. Я познакомился с другими ютуберами, с которыми мы стали снимать совместные ролики и продвигаться.

Примерно год мы пытались выйти на какую-то новую ступень, но всё быстро притихло. Мои ролики в то время набирали где-то по пять тысяч просмотров. Думаю, что не смог удержать на канале вновь пришедшую аудиторию: их нужно было постоянно удивлять, делать что-то масштабнее, чтобы они хотели следить за мной дальше. Но в то время у меня не было сильно интересных идей. Снимал те же «Голодные игры» и другие режимы, которые всем надоели. Я ждал, что когда-нибудь это начнет нравиться людям, но потом понял свою ошибку.

Я начал записывать выживание в одиночном мире, а не режимы с реальными игроками. Первое видео на выживание называлось «„Майнкрафт“, но я получаю случайный предмет каждую минуту». Оно было с использованием мод, которые я скачивал из интернета и использовал в игре. Моды — это дополнение к игре. В игре The Sims есть такая же система: изначально у всех один вид игры, но каждый может установить на нее дополнительные модификации, и тогда в игре появятся новые возможности, которых раньше не было. Для этого ролика я скачал такую модификацию, которая каждую минуту давала мне случайный предмет. И это было интересно — посмотреть, что я получу и поможет ли мне этот предмет, допустим, пройти всю игру. На прохождение игры нет ограничения во времени: ты можешь потратить даже несколько лет. С выживания, наверное, всё и началось. Подписчиков на канале стало примерно 300 тысяч, я стал узнаваемым.

Когда число моих подписчиков стало приближаться к полумиллиону, я осознал, что успех был не в новой рубрике «Выживание», а все-таки во мне. Я стал более продвинутым, лучше понимал, как создаются ролики, хорошо разбирался в «Майнкрафте», мог показать людям что-то новое.

Фото: PROSTOTUMKA/youtube.com Рубрика «Выживание»

В основном я записывал выживание, но иногда экспериментировал и с другими форматами. Например, была рубрика, которая понравилась моей аудитории, — «Кроватные войны» (Bed Wars), это тоже сетевая игра с реальными игроками. Суть этих войн в том, что у каждого человека есть своя кровать. Она является, можно сказать, ядром твоей команды. Твоя задача — разрушить кровати оппонентов, и тот, кто теряет свою кровать, проигрывает.

Затем я стал записывать еще и троллинги — ролики, в которые я приглашал своих друзей, например, поиграть в Bed Wars, но при этом придумывал всякие пранки и пытался как-то подшучивать над ними. Это получалось смешно: я мог попросить человека, чтобы он всё время бегал за моим другом и пытался его убить во время игры. И мой друг не понимал, что вообще происходит и почему один человек хочет его убить. Такие видео тоже пришлись по вкусу моей аудитории.

А потом в моей жизни случился переломный момент.

Как записать 128 роликов за 30 дней

— К 18 годам я овладел русским почти в совершенстве. На моем канале было 900 тысяч подписчиков. И именно в тот момент меня призвали в кипрскую армию, где служат 14 месяцев.

Я не хотел потерять свое любимое дело, но понимал: если пропаду на 14 месяцев, то, понятное дело, про меня уже все забудут. Тогда мне пришла в голову мысль: надо до армии записать роликов на год вперед. За месяц до начала службы я созвонился со своим монтажером (он тогда у меня только появился) и сказал: «Хочу за 30 дней записать 128 роликов. Как это сделать?» Он говорит: «Это невозможно». Я отвечаю: «Ну давай посмотрим, у нас есть ровно месяц. Мы можем не спать ночами, но мы должны это сделать». Со следующего дня начали придумывать идеи. Я придумал 128 идей и каждый день записывал, по пять, шесть роликов в день. К сожалению, я успел записать не все ролики, но 50–60 видео подготовил.

Меня забрали в армию, ролики выходили с периодичностью раз в неделю или в две. Понятное, что их не хватило бы на весь период моего отсутствия, но я и тут нашел выход. По какой-то причине уволили нашего армейского повара, и наш командир искал нового специалиста. Нас собрали и спросили, кто желает стать новым поваром. Пообещали этому человеку привилегии: два-три раза в неделю ему разрешат отправляться домой. Это то, что мне было нужно! Но тут возникла проблема: я ни разу в своей жизни ничего не готовил, максимум — сэндвич.

Фото: prostotumka/vk.com Рафаэль Прошников

«Кто умеет хорошо готовить?» — спросил капитан у 200 человек. Я понимал, что не умею, но у меня не было выбора, это была моя единственная возможность попасть домой. Поэтому я поднял руку, как и пятеро других человек.

На собеседование с командиром я пошел последним, чтобы послушать, что скажут другие. Трое оказались без опыта, поэтому он их сразу выгнал. Остался я и еще один человек. Парень, который был передо мной, учился перед армией на повара, у него уже были профессиональные навыки. Я, разумеется, понимал: если скажу, что ничего не умею готовить, меня никто не возьмет. Мне пришлось сказать, что я тоже очень профессиональный повар, просто родился с навыком готовить. Конечно, мне не поверили, но капитан сказал: «Давай мы тебя возьмем на испытательный срок на неделю и посмотрим». Это был мой реальный шанс!

Так как у нас в армии разрешают пользоваться телефонами в свободное время, то, вместо того чтобы спать ночами, я заходил на YouTube и смотрел обучающие видео, как приготовить ту или иную пищу. Например, я знал, что завтра мы готовим стейк, и заранее смотрел, как это делается. Спустя семь дней я научился готовить, прошел испытательный срок и стал главным поваром на кухне. Я был готов сделать что угодно, лишь бы вернуться домой хоть на время и заняться любимым делом. Мне удалось удержать позиции.

Миллион подписчиков и украденный канал

— Многие мои ролики становились вирусными. Всё шло просто отлично, но... как только я набрал миллион подписчиков, потерял свой канал. У меня его украли!

Мне написали с предложением разместить у меня на канале рекламу какого-то приложения, похожего на фотошоп. В то время я был недостаточно опытным, скачал приложение, чтобы посмотреть, как оно выглядит, и оказалось, что я отдал злоумышленникам доступ ко всем своим данным. Я потерял канал, не мог подключиться. Написал в поддержку, в партнерку, они отправили заявку и сказали, что, может, вернут мне канал, но на это уйдет около месяца. Тогда я очень сильно расстроился, у меня не было уверенности, что мне его разблокируют вообще.

Мошенник связался со мной во «ВКонтакте» и попросил выкуп размером в $100 тысяч. Я, конечно же, отказался, я ждал разблокировки.

Не думаю, что тот человек был моим конкурентом, не хочу в это верить. Я очень дружелюбный человек, ко всем отношусь хорошо и думаю, что люди отвечают мне тем же.

Фото: prostotumka/vk.com Рафаэль Прошников

Далее у меня был выбор: либо я всё бросаю и иду, как всегда мечтала моя мама, учиться на пластического хирурга или актера, либо начинаю заново. Я решил, что не хочу заниматься чем-то другим, потому что канал на YouTube — это дело всей моей жизни. Поэтому я создал новый канал — «Тумка», который прекрасно существует и наращивает подписчиков каждый день.

Раскручивался медленно, но всё-таки было уже легче, чем раньше, так как люди знали меня. Однако, конечно, я многое потерял. Через месяц мне разблокировали канал TumkaGames. Он жив, я его также веду. Всё хорошо.

Как фильм «Тумки» попал в рекомендации YouTube

— Но что произошло? Пока канал TumkaGames был в бане, я вложил все силы в новый канал и создал ролик под названием «Я прожил 100 Дней на Острове в „Майнкрафт“ Хардкоре с 1000 модами...». Он идет один час и пять минут. Это полноценный фильм, который я создал в «Майнкрафте» за три месяца. Это без монтажа. На самом деле это на YouTube так выглядит: просто часовой фильм. А за кадром — огромная работа: придумывание идей, написание сценария, десятки часов только записей, из которых потом нужно выбрать моменты, которые я озвучу. Зато этот фильм настолько сильно полюбили, что он с первого же дня попал во все рекомендации и тренды YouTube. Примерно за один день ролик набрал один миллион просмотров, хотя обычно получалось собрать 30 тысяч за несколько дней. Это было для меня шоком! Спустя месяц фильм набрал 10 миллионов просмотров, после чего начался новый этап.

Я поделил свою жизнь на до и после. За один месяц у меня вдруг прибавилось полмиллиона подписчиков, в следующем месяце — еще 400 тысяч, потом — еще 300 тысяч. В итоге где-то за год я набрал два с половиной миллиона подписчиков на уже новом канале. Подобную рубрику с тех пор я записал еще восемь раз, и это всегда многомиллионные просмотры.

Параллельно с такими фильмами я записал выживание. И в какой-то момент начал создавать целую команду. Изначально в ней были мой помощник ютубер Shady и программист, который делал небольшие моды для меня. Со временем я стал не просто искать какие-то моды, а заказывать свои, потому что в интернете их становилось все меньше, а идей у меня — всё больше. Сейчас в моей команде примерно 15 человек, которые каждый день стабильно работают. У нас есть и сценаристы, которые придумывают идеи, и программисты, которые их реализовывают и делают мне моды под заказ, и дизайнеры, и строители. Так, например, в недавнем ролике, где я закрыл десять популярных ютуберов в Париже, саму локацию нам построили наши строители, а весь сценарий с квестом придумал я. Я в принципе очень креативный человек, поэтому писать сценарии мне всегда нравилось, это дается легко.

Как собрать тысячу человек для одного ролика

— «Тумка» для меня сейчас является основным каналом, потому что там все-таки больше четырех миллионов подписчиков. Там более масштабный формат. Это ролики, в которых я от первого лица прохожу «Майнкрафт», показываю моды, которые мы создаем, участвую в конкурсах. В общем, развлекательный контент.

А на канале TumkaGames, где более двух миллионов подписчиков, скорее контент шоу: такой формат, в котором я являюсь ведущим какого-то зрелища. Например, у меня есть рубрики, где я закрываю 100 игроков в определенных условиях. Я в это не играю, просто комментирую происходящее, пока люди играют. Что это за люди? Это мои подписчики возрастом 11–14 лет.

Недавно у меня вышел масштабный ролик, в котором участвовало 1000 человек. Я взял свой формат и подумал, что надо сделать то, чего никто в мире еще не делал. Однако мы не могли допустить того, чтобы 1000 человек разговаривали в одном канале. Можно было бы просто умереть от количества голосов! Поэтому мы устроили анкетирование, где люди подавали заявку и писали, сколько им лет и какой у них микрофон. Далее мы выбрали лучших кандидатов, чтобы дать им возможность не просто участвовать, но еще и разговаривать. Это был самый масштабный звонок в нашей жизни. Во время съемки этого ролика я также устраивал интервью с некоторыми участниками.

Почти во всех роликах у меня есть призы для победителей. Как правило, это какая-то привилегия. Разные привилегии имеют свое название и цену. Она дает преимущество по отношению к другим игрокам. Это могут быть предметы, которые дают тебе силу: броня или мечи, которыми ты дерешься. Ты можешь получать и внутриигровую валюту. Она нужна для того, чтобы покупать боеприпасы, броню и другие предметы.

Советы «Тумки» начинающим блогерам

— Есть три способа выкладки роликов в YouTube. Первый тип — это выкладывать их очень часто, допустим, каждый день. Но так мало кто делает. Второй тип — выкладывать ролики раз в неделю, но делать это очень масштабно и качественно, чтобы ролик становился сенсацией. И третий тип — это тот тип, который мне нравится больше всего и которым я лично пользуюсь: выкладывать ролики и очень часто, и очень масштабно.

Фото: prostotumka/vk.com Рафаэль Прошников

На вопрос, какие ролики набирают больше всего просмотров в YouTube, однозначного ответа дать нельзя. Если бы был такой рецепт, было бы, конечно, проще. Но его нет.

Просто ваше видео должно понравиться как можно большему количеству людей. Чтобы снять его, надо понять, что «зайдет» вашей аудитории. Ваши вкусы в идеале должны быть очень схожи со вкусами большинства людей. У меня вкус среднестатистический, если так можно сказать. То, что нравится мне, чаще всего нравится и другим. Лучший ролик тот, в котором сочетается всё самое интересное.

А так, я советую начинающим блогерам никогда не сдаваться! У меня тоже было много сложностей, но если бы я сдался, я бы сейчас не давал вам советы. Помните: невозможное всегда возможно.

Я же в дальнейшем планирую продвигать своей мерч, который выпустил в ноябре. Это мой онлайн-магазин одежды. В моих планах нет конкретных рекордов на YouTube. 10 миллионов подписчиков и бриллиантовая кнопка — это все прикольно, но у меня есть цель сблизиться со своей аудиторией, чтобы я и моя аудитория были не просто как ютубер и его фанаты, а чтобы мы были как друзья.