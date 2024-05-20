«Святоша» и «мясник Тегерана»: что СМИ на Западе пишут про гибель Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Мировые СМИ активно комментируют гибель президента Ирана Ибрахима Раиси, чей вертолет разбился в горах близ границы Азербайджана. Что пишут про смерть Раиси на Западе, как оценили трагедию в исламском мире, кто радуется больше всех?

Что пишут про смерть Раиси на Западе

Власти Ирана подтвердили крушение вертолета, в котором летел президент Ирана и несколько высокопоставленных лиц, в том числе глава МИД Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан и пятничный имам Тебриза. Выживших не найдено. Крушение вертолета иранского президента могло произойти из-за технической неисправности или человеческого фактора, предполагают авиаэксперты.

Заявления западных СМИ оказались сдержанными: в основном авторы вспоминают карьеру Раиси и делают осторожные оценки дальнейших политических событий в Иране. Financial Times утверждает, что гибель президента стала «шокирующим ударом» для верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

«Раиси считали ключевым элементом планов Хаменеи укрепить влияние сторонников жесткой политики, и предполагался его плавный переход на место верховного лидера после смерти 85-летнего аятоллы», — указывает издание.

The New York Times отметили, что воздушная катастрофа произошла в деликатный для международных отношений момент: всего за несколько дней до этого чиновники США и Ирана провели важные переговоры по Ближнему Востоку.

Почему Раиси называли «мясник Тегерана»

Большинство изданий, которые пишут про гибель Раиси, вспоминают его недобрую славу как «мясника Тегерана». Так его прозвали из-за его роли в процессах против политзаключенных в 1988 году, который проводил «Комитет смерти» во главе с аятоллой Хомейни. Тогда будущему президенту Ирана было 28 лет и он был заместителем прокурора Тегерана.

На процессах 1988 года судили в первую очередь боевиков из леворадикальной «Организации моджахедов иранского народа» (MEK), которая в Иране и Ираке считается террористической группировкой. Также судили членов леворадикальной «Организации фидаинов иранского народа» и коммунистической «Народной партии Ирана» («Туде»).

Как отмечает Al Arabia, многие из осужденных в 1988 году были приговорены к смертной казни за преступления, за которые они уже отбывали тюремные наказания, причем некоторые могли рассчитывать на освобождение в ближайшее время.

Фото: khabarfoori.com/Public domain/wikipedia 20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году Фото: khabarfoori.com/Public domain/wikipedia 20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году Фото: raisi.ir/page/biography/public domain/wikipedia Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны Фото: raisi.ir/page/biography/public domain/wikipedia Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны Фото: Khamenei.ir/CC BY 4.0/wikipedia Ибрахим Раиси, 2007 год Фото: Khamenei.ir/CC BY 4.0/wikipedia Ибрахим Раиси, 2007 год Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Владимир Путин Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Владимир Путин Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024 Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024 Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году

Как восприняли гибель Раиси в странах Ближнего Востока

Арабская Al Jazeera отмечает, что президентство Ибрахима Раиси ознаменовало переход Ирана к более жесткой политике, чем при предыдущем президенте Хасане Рухани.

Как пишут Al Sharq, почти три года правления Раиси были для Ирана временем, полным потрясений: в конце 2022 года в стране вспыхнули массовые протесты после гибели 22-летней Махсы Амини от рук полиции нравов, которые были жестко подавлены властями; на фоне ухудшающихся отношений с Западом Иран впервые за долгое время возобновил отношения с Саудовской Аравией, а также сблизился с Египтом и Россией; однако в итоге это обернулось новым витком эскалации на Ближнем Востоке после начала войны в секторе Газа и первого в истории прямого воздушного удара Ирана по Израилю.

Как празднует гибель Раиси оппозиция Ирана

Наиболее живую реакцию гибель Раиси вызвала в иранских оппозиционных СМИ, которые действуют из различных стран Запада. Iran International объявил, что иранцы «празднуют крушение вертолета» и «начали запускать фейерверки еще до того, как слухи о гибели президента были подтверждены».

Президента Ирана издание назвало «плохо образованным святошей, который вляпался в провальное президентство», а за роль в трибуналах 1988 года причислило к «крупнейшим преступникам в истории».

Издание приводит мнение активистки за права женщин в Иране Масих Алинежад, которая назвала 19 мая «Всемирным днем вертолета».

«Это первое крушение в истории, когда все беспокоятся, не выжил ли часом кто-нибудь», — заявила она.

Фото: Iranian State Tv/Keystone Press Agency/Global Look Press Обломки вертолета перевозят президента Ирана Ибрагима Раиси

Кому выгодна смерть Ибрахима Раиси

На Западе, как и в России, отметили, что гибель Раиси не кажется случайностью.

«Катастрофы бывают всегда, но не все катастрофы равны», — отмечает колумнист The Atlantic Араш Азизи.

Иран, по его словам, не та страна, где президенты умирают «по случайности». В то же время из-за санкций и международной изоляции авиационная инфраструктура в Исламской республике испытывает проблемы: за минувшие годы два министра и два генерала разбились в подобных инцидентах. И это всегда вызывает подозрения, ведь такие авиакатастрофы, как гибель генсекретаря ООН Дага Хаммаршельда над Северной Родезией в 1961 году, гибель вице-председателя Компартии Китая Линь Бяо в 1971 году, гибель президента Пакистана Мухаммеда Зия-уль-Хакка в 1988-м и гибель президента Польши Леха Качиньского в 2010 году остаются во многом нераскрыты.

Раиси собирался вновь баллотироваться на пост президента в 2025 году. Теперь по конституции Ирана в течение 50 дней должны быть проведены новые президентские выборы. И по версии Азизи, внезапная гибель президента может привести к власти в стране другие силы.

«Внешняя пассивность Раиси вдохновляет тех, кто принадлежит к группе особо агрессивных сторонников жесткого курса. В его президентстве они увидели возможность возвыситься за счет более традиционных консерваторов, [которые в большинстве своем являются духовными лицами]. Среди них — спикер парламента Мухаммад Бакер Калибаф, которого поддерживают многие проправительственные консервативные партии и многие в Корпусе стражей исламской революции. Когда я спросил чиновника, близкого к Калибафу, о том, что принесет авиакатастрофа, тот немедленно ответил: „Калибаф станет новым президентом“. Многие ожидали, что начнется борьба за власть в Иране, но после смерти аятоллы Хаменеи. Теперь, очевидно, мы увидим по крайней мере „генеральную репетицию“, в ходе которой разные политические группы покажут свою силу», — утверждает колумнист.

Читайте также:

Раиси погиб при крушении вертолета: кто может быть виновен в его смерти

Вашингтон убивает союзников России? О чем говорят инциденты с Раиси и Фицо

Составлен список стран, которые помогли и проигнорировали поиски Раиси