Сервис бесплатных фото Pexels стал недоступен для россиян

Фото: Shutterstock

Сервис бесплатных стоковых фотографий Pexels решил закрыть доступ для всех пользователей из России. При попытке войти в фотобанк появляется соответствующее сообщение. Уточняется, что материалы для россиян недоступны из-за специальной военной операции на Украине.

Pexels больше не доступен в России, — говорится на сайте.

На Pexels хранятся миллионы фотографий, которые загружаются туда из более чем 170 стран мира. Количество пользователей, которые посещают этот фотосток каждый месяц, превышает 15 миллионов.

В начале июня о том, что доступ для россиян закрыт, объявил и другой стоковый сервис — Pixabay. Если пользователи из России пытаются зайти на сайт, сразу же появляется похожее сообщение с содержанием про события на Украине.

С последних чисел февраля некоторые интернет-сервисы решили приостановить свою работу в России. В их числе стриминговый сервис Netflix, сервис для дизайна Canva и сервис поиска работы Upwork.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix сократил около 150 сотрудников, чтобы снизить расходы после ухода с российского рынка. Отмечается, что это около 2% всех американских работников компании. По состоянию на 31 декабря 2021 года в Netflix работало около 11 300 штатных сотрудников по всему миру.