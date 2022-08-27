«Стоило в отпуск уйти»: Скабеева ответила на слухи о разводе с Поповым Скабеева опровергла слухи о разводе с Поповым

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева развеяла очередные слухи о разводе с Евгением Поповым. Ведущая «60 минут» сообщила, что у них с телеведущим все хорошо, пишет портал ProZvezd.

Поводом для комментария послужили слухи, которые, по информации издания, ходят о семейной паре журналистов в Останкино. Попов якобы нашел более молодую фаворитку, и сейчас пара готовится к разводу и дележке имущества.

Стоит отметить, что слухи о разводе Скабеевой и Попова муссируются уже третий год. И даже высказывались предположения, что Поповым заинтересовалась Тина Канделаки. Однако супруга журналиста Ольга Скабеева к этим слухам всегда относилась с юмором.

Стоило только человеку в отпуск уйти! Официально опровергаю, — заявила в этот раз журналистка, добавив, что в их отношениях все хорошо.

Ранее Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против российских журналистов Дмитрия Киселёва и Ольги Скабеевой за «призывы к нарушению территориальной целостности» страны. По версии украинского ведомства, российские журналисты неоднократно оправдывали в телевизионных эфирах спецоперацию России на Украине.