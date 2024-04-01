Стендап, смешные заголовки, мемы: что сообщества «ВКонтакте» пишут о юморе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юмор помогает многим пережить непростые периоды в жизни и отвлечься от негативных событий. NEWS.ru составил список смешных сообществ из социальной сети «ВКонтакте» специально для любителей острых интернет-шуток, стендапа и забавных фраз.

«Кокои ты зоголовок»

Это сообщество собрало свою аудиторию в 96 тысяч человек на публикациях юмористических новостных заголовков. Ежедневно авторы канала делятся с пользователями смешными и абсурдными вырезками из газет и скриншотами с известных сайтов. По мнению админов, иногда жизнь настолько смешна, что не надо придумывать дополнительные шутки.

Вот лишь некоторые реальные заголовки: «В Челябинске родители установили на дочь прослушку и отвели в сад», «Таиланд готовится разрешить туристам грузить по-новому», «Ремонт спустя рукава: кальмары-подрядчики по кирпичикам разбирают Новокузнецк».

«Стендап ВКонтакте»

Это сообщество посвящено стендапу в России. Здесь подписчики могут открыть для себя новых комиков, найти интересные шоу, узнать новости и быть в курсе свежих трендов, познакомиться с комиками поближе. В паблике есть раздел «Афиша». Благодаря ему любители стендапа могут выбрать понравившееся им мероприятие, чтобы отлично провести вечер в одном из городов России.

Группа существует всего два месяца, поэтому на нее подписаны только 1300 человек. Но админы канала ежедневно следят за наполнением ленты качественным контентом. Подписчики найдут здесь как полные выпуски любимых интернет-шоу и живых выступлений, так и нарезку самых ярких моментов. Например, номер комика Вари Щербаковой о ненависти к навигаторам или выступление Марии Марковой о зависимости от колец активности.

«Натальная карта»

Это сообщество посвящено популярному интернет-шоу «Натальная карта». Его ведущие Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев приглашают в студию звездных гостей. Астролог Олеся делает им натальную карту, а скептик Дима сомневается в правдивости документа и шутит о некоторых аспектах. В группе собраны не только полные выпуски популярного шоу, но и нарезки самых смешных моментов, мемы и даже викторины для подписчиков. Например, админы предлагают подписчикам соотнести написанные фразы с выпусками, в которых их произнесли.

«Мам, ну не читай»

В этом сообществе собраны смешные дневниковые записи своих подписчиков. У канала больше 780 тысяч подписчиков, большая часть которых поучаствовала в создании контента для сообщества. В основном в паблике смеются над детскими грамматическими ошибками или абсурдными записями в личных дневниках, но встречаются и школьные экземпляры с комментариями учительниц.

В сообществе есть отдельная рубрика «Ностальгия», где админы предлагают вспомнить, какие мультфильмы смотрели 20–30 лет назад, какие журналы читали и в какие игры играли.

«Несмешные подписи к подаркам ВК»

Это сообщество предлагает активным пользователям ВК не просто отправлять друзьям цифровые подарки, но и сопровождать их смешными подписями. Здесь можно найти подходящие слова для поздравлений с днем рождения, юбилеем, свадьбой, рождением ребенка и другими важными событиями в жизни близких людей или просто ироничные подписи.

Вот лишь несколько примеров, чтобы рассмешить друга по переписке: «Делу время — потехехехе», «Без труда и пруда рыбка буль-буль туда-сюда», «Упал — вставай, встал — упай», «Не суди, да судим не будешь, не буди, да не буди дабудай». Авторы паблика утверждают, что все записи предлагают сами участники сообщества, которых насчитывается больше 825 тысяч.

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