Статус иноагента, «опасные посты», переезд в США: куда пропал Поперечный

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российского комика Данилу Поперечного (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признали иноагентом. Почему в его отношении проводили проверки, как живет блогер?

За что Поперечного признали иностранным агентом

Соответствующее решение приняло Министерство юстиции РФ.

«Поперечный принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материала иностранного агента. Выступал против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении ведомства.

Почему Поперечный уехал в США

Буквально через три недели после начала спецоперации Данила Поперечный улетел из России и записал видео, сидя в пустыне в ОАЭ. В ролике с названием «Очень важное видео» Поперечный осудил проведение спецоперации на Украине и объяснил отъезд за границу страхом за свою свободу и жизнь.

«Я готов был бы принести эту жертву, сесть в тюрьму, если бы был уверен, что это принесет хоть какую-то пользу. Но вы себе представить не можете, как быстро люди забудут, что какой-то комик из России сел в тюрьму», — говорил он в ролике.

Однако в конце апреля 2022 года он вернулся в Россию, о чем сообщил в новом видео. По словам блогера, он не понимает, почему должен уезжать из страны, которую любит, «если власти делают что-то, что мне не нравится».

В июле 2022 года полиция начала проверку в отношении комика за «опасные посты в соцсетях». А в январе 2023-го Telegram-каналы сообщили, что Поперечный вместе с женой, моделью Полиной Чистяковой, уехал в США. По словам его супруги, в Лос-Анджелесе у них с Поперечным живут знакомые и друзья.

Комик признавался, что в Америке живет временно и не планирует оставаться насовсем. Но недвижимость в России Поперечный продал. По данным Telegram-канала Mash, Поперечный попрощался со своей квартирой в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, которая стоила 35 млн рублей.

Что Поперечному не нравится в США

В подкасте блогера Эльдара Джарахова юморист заявил, что считает еду в России «в миллион раз» вкуснее, чем в США.

Поперечный рассказал: его жена сильно переживала после переезда в США, что они не могли найти аналогов тех продуктов, которыми питались на родине. При этом артист добавил, что в Америке тоже есть множество вкусных вещей, которых нет в России, например хлеб для сэндвичей, который сделан из теста для круассанов.

Какое расстройство есть у Поперечного

Чистякова заявила на своем YouTube-канале, что у Поперечного есть компульсивное расстройство.

Чистякова рассказала, что супруг постоянно смотрит недвижимость. Причем, по словам блогерши, это происходило задолго до того, как они переехали в США.

«Он смотрит совершенно все. Он смотрит то, что ему по карману, что ему не по карману. То, что находится в странах, где он даже не собирается жить. Просто везде. Такое вот хобби у человека. Если честно, в последние несколько месяцев я видела его больше на сайтах с недвижимостью, чем играющим в какие-то компьютерные игры», — поделилась Чистякова.

Обсессивно-компульсивное расстройство — это психическое расстройство, для которого характерны навязчивые мысли, образы или идеи (обсессии) и повторяющиеся действия (компульсии).

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*внесен Минюстом РФ в список иноагентов