Стало известно, сколько потеряли российские блогеры из-за санкций «Известия»: российские блогеры потеряли до 90% дохода из-за санкций

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

За последние полгода российские блогеры потеряли до 90% своего дохода, заявили «Известиям» специалисты в области коммуникаций. Это связано как c блокировкой Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) и Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), так и с отключением монетизации на YouTube и загрузки российского контента в TikTok, а также с уходом части крупных западных рекламодателей.

Как заявила основатель коммуникационного агентства «ЛАМПА» Евгения Лампадова, российские блогеры, которые вели бизнес в Instagram и YouTube, потеряли до 90% своего дохода. А после того как 7 марта была отключена загрузка новых видео для российских пользователей TikTok, авторы контента лишились дохода и от этой платформы, сказала основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова.

Один из игровых блогеров с более чем 100 тысячами подписчиков на YouTube сообщил, что его ежемесячный доход с монетизации канала снизился с $800 до $120 в месяц. По его словам, сейчас приносят доход только те пользователи, которые смотрят видео на канале из других стран или через VPN. Кроме того, у российских пользователей теперь нет возможности поддержать блогера через спонсорскую подписку на YouTube, поскольку не работает оплата российскими картами.

В связи с отключением монетизации на YouTube российские блогеры вынуждены искать альтернативы в Telegram и VK, повышая цены на рекламные интеграции и посты. Так, в Telegram их стоимость поднялась до 300%. Кроме того, между блогерами началась конкуренция за российских рекламодателей, которые всегда намного меньше тратили на рекламу. А некоторые из них стали напрямую выходить на рекламодателей, хотя раньше пользовались услугами специализированных агентств. Основатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов полагает, что говорить о крахе создателей контента в России пока рано, но выжить имеют шанс в основном «большие» и популярные блогеры.

Ранее телеканал «360», ссылаясь на анонимный источник, сообщал, что TikTok может полностью возобновить работу в РФ с 27 сентября. Однако в самой компании эту информацию опровергли, добавив, что возможность размещения видео для пользователей из РФ все еще приостановлена.