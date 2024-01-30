Стало известно, кто «навел» ФНС на Блиновскую и Лерчек Бизнесмен Ковалев: это я рассказал ФНС про схемы блогеров по уходу от налогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры Артем и Валерия Чекалины

Предприниматель Андрей Ковалев сообщил NEWS.ru, что ФНС и другие проверяющие органы активизировали работу с блогерами после его многочисленных обращений. Отвечая на вопрос об уголовных делах и проверках в отношении Елены Блиновской, Валерии Чекалиной (Лерчек), Анастасии Ивлеевой, Аяза Шабутдтинова, бизнесмен признался, что рассказал про схемы уклонения от уплаты налогов. После этого, по его словам, «дело тронулось».

У меня есть ощущение, что появилась политическая воля. Шесть лет я снимал разоблачения, участвовал в составлении огромного количества депутатских запросов. И когда я начал работать с Федеральной налоговой службой, предоставлять им информацию о схемах уклонения от уплаты налогов, вот тут дело тронулось, — рассказал Андрей Ковалев.

Он выразил мнение, что высшие эшелоны власти осознали: «это угроза национальной безопасности нашей страны — и пора с этим заканчивать». Предприниматель считает, что популярных блогеров должны контролировать внимательнее.

На мой взгляд, звездными блогерами должно заниматься больше людей, хорошо бы, чтобы это были два специализированных управления в МВД и ФСБ России, исходя из угрозы национальной безопасности, — добавил Ковалев.

Он считает, что расследованием дел по неуплате налогов блогерами должны заниматься не только следователи, но и экономисты, финансисты и специалисты по сектам. По мнению Андрея Ковалева, «только так можно победить это зло».

Также Ковалев призвал сажать «инфоцыган» в СИЗО, как только они опубликовали рекламу своих курсов. Он считает нужным жестко бороться с такого рода блогерами. Тех, кто после начала СВО «сбежал в Дубай», бизнесмен бы желал депортировать в РФ.