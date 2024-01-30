«Сразу в СИЗО»: бизнесмен призвал жестко бороться с «инфоцыганами» Бизнесмен Ковалев: уехавших в Дубай «инфоцыган» надо депортировать в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Инфоцыган» нужно сажать в СИЗО, как только они опубликовали рекламу своих курсов, заявил NEWS.ru предприниматель Андрей Ковалев. Он призвал жестко бороться с такого рода блогерами и добавил, что после начала специальной военной операции России на Украине многие представители российского инфобизнеса «сбежали в Дубай» и их, по его мнению, «необходимо депортировать на родину».

Это безобразие, конечно, давно пора покончить с мошенничеством в нашей стране. Если бы мне президент поручил и дал бы полномочия, в течение двух месяцев мошенники бы сидели в СИЗО, страна бы очистилась. Дал рекламу «инфоцыганских» курсов — сразу в СИЗО, — сказал Ковалев.

Тех, кто продолжает вести свой бизнес в Дубае, предприниматель считает нужным тоже посадить под арест. Для этого, уверен он, необходима «политическая воля».

По тем, кто в Дубае: запрос на депортацию, привозят сюда — и в СИЗО. Но нужна политическая воля, — заявил Ковалев.

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