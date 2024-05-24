Собчак ответила на новости о работе Такера Карлсона на российском ТВ Собчак сравнила новости о Такере Карлсоне с историей Ларри Кинга и RT

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что сообщения о работе Такера Карлсон с телеканалом «Россия 24» напомнила ей ситуацию с журналистом Ларри Кингом и каналом RT, которая произошла в 2013 году. В шоу «Осторожно, новости» на YouTube она напомнила, что представители канала говорили, что легенда американского телевидения стал их сотрудником и ведет интервью-шоу.

Легенда тем временем немного охренела и напомнила, что это просто лицензия на показ независимого от RT продукта, — объяснила Собчак.

Ранее сообщалось, что ведущий намерен стать лицом совместного проекта телеканала «Россия 24» и YouTube-канала «Карлсон ТВ». Первый выпуск передачи, по данным СМИ, должен был быть посвящен болезни Лайма и клещам. Однако глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон опроверг эту информацию.

Позже Карлсон подтвердил, что не собирается запускать шоу на российском ТВ, в очередном выпуске своей программы The Tucker Carlson Show. По его словам, фейковую информацию распространили корпоративные медиа левой направленности, чтобы дать администрации Байдена повод продолжать слежку за журналистом.