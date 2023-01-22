Смерть в прямом эфире: как гибнут блогеры на съемках эффектных видео NEWS.ru изучил хронику трагедий со стримерами и спросил психолога, что в голове у людей, рискующих собой ради «годного контента»

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На днях стало известно о смерти 13-летней девочки, которая погибла в Ростовской области под колесами поезда, снимая видео для соцсетей. Камера телефона запечатлела последние секунды жизни школьницы, находившейся в опасной близости от локомотива, проносившегося за ее спиной на скорости 75 км/ч. Это не первый случай, когда погоня блогера за «годным контентом» приводит к летальному исходу. NEWS.ru изучил статистику и узнал у психолога, зачем стримеры ради лайков рискуют жизнью.

Укус черной мамбы

32-летний блогер из Санкт-Петербурга Арслан Валеев прославился благодаря паблику BobCat ТV/Дикие кошки и YouTube-каналу «Экзотариум» о змеях и других рептилиях, которых содержал в подвале своего загородного дома. Суммарное количество подписчиков его проектов составляло 500 тысяч человек.

Фишкой блогера были прямые трансляции, в ходе которых он взаимодействовал с рептилиями не хуже Николая Дроздова. Кстати, Арслан был участником программы «В мире животных», в студию которой приносил своих змей.

Но однажды что-то пошло не так, и 22 сентября 2017 года ядовитая черная мамба укусила мужчину в палец. Он не стал прерывать трансляцию и обращаться к врачам, а продолжил вести эфир, пока не начал терять сознание прямо на глазах у зрителей. Арслан успел продиктовать номер своей жены Екатерины, попросив подписчиков позвонить ей и рассказать о случившемся.

Просто побуду с вами чуть-чуть. Просто почитаю ваши сообщения. Красота, да, офигеть какая? Всем пока. На самом деле я уже умираю. Прощайте. Кошмар, как трясет, — сказал блогер в завершении трансляции.

По словам супруги блогера, его последними словами было «Отвезите меня в Джанелидзе (НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. — NEWS.ru), я хочу жить». Врачи ввели парня в искусственную кому и пытались нейтрализовать яд, однако спустя два дня он скончался, не приходя в сознание.

Сразу после трагедии мать погибшего Дариха пообещала сохранить живую коллекцию сына и открыть в его доме частный музей, но удалось ли ей это — неизвестно. Что касается вдовы блогера, Екатерина продолжает вести паблик BobCat ТV/Дикие кошки.

«Первый китайский руфер» упал с небоскреба

В том же 2017 году известный блогер Ван Юн Нин, называвший себя «первым китайским руфером», закончил карьеру, упав с 62-этажного международного центра Хуаюань в Чанше (КНР). 26-летний парень увлекался каскадерством и боевыми искусствами, а также снимался в кино как актер массовки.

В свободное время Ван Юн Нин раскручивал свои страницы в соцсетях, снимая экстремальные видео: он забирался на небоскребы и выполнял опасные трюки без специального снаряжения. Число подписчиков блогера в китайской социальной сети Weibo составляло около миллиона человек. Он провел 217 прямых трансляций, заработав порядка 55 тысяч юаней. 218-й эфир стал для него последним.

Фото: shutterstock

8 ноября блогер-экстремал высадился на крыше небоскреба и начал выполнять свой смертельный трюк, подтягиваясь на отвесной стене. Камера, установленная на здании напротив, запечатлела гибель Ван Юн Нина: при попытке забраться обратно на крышу он не удержался и полетел вниз.

Как выяснилось уже после смерти руфера, он снимал ролик для заказчика, который должен был заплатить ему 800 тысяч юаней. Приемный отец блогера рассказывал, что эти деньги тот планировал потратить на лечение матери и собственную свадьбу.

Последний трюк — выстрел в грудь

Еще одна трагедия с участием блогеров случилась в США. 20-летняя Монализа Перес и 22-летний Педро Руиз мечтали, что когда-нибудь у них будет 300 тысяч подписчиков, но планам семейной пары не суждено было сбыться.

Фатальным оказался ролик, в котором Педро попросил находившуюся на седьмом месяце беременности жену в прямом эфире выстрелить ему в грудь. «Мишень» мужчина прикрыл книгой: он был уверен, что пуля не пройдет сквозь толщину страниц. Супруга попыталась отговорить его от рискованного трюка, но тот был убежден: ничего страшного не случится и видео принесет им миллионы просмотров.

В итоге Педро умер до приезда врачей, а Монализу обвинили в непредумышленном убийстве. Девушка признала себя виновной, ее приговорили к шести месяцам тюремного заключения и испытательному сроку в 10 лет, запретив хранить огнестрельное оружие.

Погибла за рулем, снимая прямую трансляцию

Другой «смертельный номер» произошел в Татарстане. 23-летний блогер Ситора Баратова, направляясь на своем автомобиле Daewoo Matiz в село к родственникам по трассе Казань — Дубъязы, решила пообщаться с подписчиками прямо во время управления автомобилем. Придерживая руль одной рукой, второй она включила трансляцию на телефоне, закрепленном на приборной панели, и стала читать комментарии.

Прямой эфир длился около минуты. Ситора успела только поздороваться с подписчиками и поинтересоваться, кто чем занят и куда едет. После этого улыбка на лице девушки сменилась испугом: ее машина выехала на обочину. Пытаясь вернуться на проезжую часть, блогер не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом.

Фото: Социальные сети Ситора Баратова

От машины Баратовой ничего не осталось, смерть наступила мгновенно. Пять пассажиров автобуса, включая одного ребенка, получили травмы и были госпитализированы.

По заключению экспертизы, автомобиль блогера был в исправном состоянии. Брат девушки Ленар Аскеров позже рассказал, что Ситора получила водительские права всего за шесть месяцев до смертельного ДТП.

Можно сказать, что она неопытный водитель была. Понятное дело, только права получила. Ну а так человек положительный. Я наблюдал это всё [последнюю трансляцию сестры] в интернете, но теперь уже что обсуждать. Это теперь ничего не изменит абсолютно, — поделился Ленар.

Погибшая увлекалась фитнесом, часто выкладывала у себя на странице во «ВКонтакте» рецепты и записи с мотивирующими цитатами: «Сломать женщину невозможно, если у нее есть цель. Ее душа готова пройти семь кругов ада, чтобы взять от жизни то, что ей нужно». Однако рискнувшей Ситоре «взять от жизни всё» не удалось.

Зачем блогеры рискуют жизнью ради видео?

В разговоре с NEWS.ru психолог Аннета Орлова объяснила, что в погоне за «годным контентом» блогеры испытывают азарт, перестают сознавать опасность и воспринимают процесс съемок как игру.

Постепенно они перестают чувствовать границы между реальным и виртуальным. Создатель контента фокусируется на том, как видят и ценят его подписчики. Всё понимание себя такой человек выносит в зеркальное пространство, что в конечном итоге развивает в нем нарциссические черты. Другие люди для него становятся абсолютно неинтересными, кроме как зеркала, в которых он отражается как лидер мнений и герой. Положительный или отрицательный — это уже неважно, — отметила Анетта Орлова.

По мнению психолога, снижение просмотров и числа лайков становится для блогеров «буквально катастрофой, потому что у них не сформировано собственное отношение к себе».

Чтобы удивлять аудиторию, они начинают придумывать всё новые и новые идеи, которые зачастую могут приводить к еще более опасным и необдуманным поступкам. На подобные риски идут и 30-летние, и 40-летние — все те, кто застрял в подростковом периоде, имеет адреналиновую зависимость и делает всё для того, чтобы почувствовать себя живыми, — подчеркнула эксперт.

Фото: shutterstock

Родителям начинающих блогеров-экстремалов Анетта Орлова посоветовала сохранять с детьми плотный контакт и предлагать альтернативные развлечения. При этом психолог назвала эту задачу нелегкой, так как «ценность родителей в переходном возрасте сильно снижается, авторитет приобретает группа сверстников».