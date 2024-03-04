Слухи об эмиграции, обида Малахова, Савичева: как живет Дмитрий Борисов

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов известен зрителям как ведущий новостных программ и шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Что известно о детстве журналиста, как он попал на ТВ и правда ли, что встречался с Юлией Савичевой?

Что известно о биографии Дмитрия Борисова

Борисов родился в 1985 году в украинском городе Черновцы. Будущий журналист воспитывался семье филологов: его мама Елена Борисова преподавала русскую словесность, а папа Дмитрий Бак был руководителем Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля.

Из-за взрыва на Чернобыльской АЭС семья Борисова решила уехать подальше. Ребенок увидел и Сибирь, и литовский город Паневежис. В первый класс Борисов пошел в одну из московских школ.

Впоследствии Борисов окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета, где преподавал отец. После окончания вуза поступил в аспирантуру РГГУ.

Еще до учебы в университете Борисов увлекся журналистикой. В 16 лет он начал работать на радиостанции «Эхо Москвы». Делая первая успехи, Борисов быстро вырос до ведущего утренних новостей, затем сотрудничал с Александром Плющевым (признан Минюстом РФ иноагентом) в ночном эфире в рамках музыкальной передачи «Серебро».

За плечами артиста осталось немало командировок. Журналист освещал различные события, начиная от Евровидения и заканчивая трагедией в Беслане.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Борисов

Как Дмитрий Борисов оказался на Первом канале

Во время работы на «Эхе Москвы» Борисову поступило предложение от Первого канала, на которое сначала он не хотел соглашаться. Журналист едва не отказался от вакансии из-за напряженного графика. Однако в 2006 году в возрасте 21 года Борисов стал вести утренние новости, а затем и дневные, и вечерние выпуски.

«Минус только один: первый раз я выхожу в эфир в пять утра, а значит, в „Останкино“ должен быть уже к трем часам ночи. Так что в свою рабочую неделю я совсем перестал спать по ночам», — рассказывал Борисов в интервью MK.RU в 2006 году.

Зрители помнят, как журналист комментировал праздничный парад на Красной площади, вел программу «Время» и участвовал в телемарафоне «Всем миром». Кроме того, в 2014 году Борисов стал одним из факелоносцев эстафеты олимпийского огня зимних Игр 2014 года.

Осенью 2015 года журналист стал генеральным продюсером ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть», а в 2016-м он получил премию ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы».

После ухода Андрея Малахова с Первого канала шоу «Пусть говорят» начал вести Борисов. Ведущий признавался, что сам рекомендовал руководству молодого коллегу. Кроме того, журналистов связывала дружба.

«Когда я переходил на другой канал, то заранее всех предупредил и сказал: „Если вам вдруг нужен будет ведущий, возьмите Диму Борисова. Мне кажется, он может справиться“. <...> Но когда мне сообщили, что Борисов уже записывает „Пусть говорят“, а он мне даже об этом не сказал, я подумал, что это как-то странно», — откровенничал Малахов.

После назначения Борисова отношения коллег разладились. При этом Малахов следил за работой журналиста и считал, что ему не нравится новое место. Зрители и вовсе иногда обвиняли журналиста в отсутствии эмпатии.

Журналист также вел программу «Эксклюзив» и вошел в попечительский состав канала «Победа».

Фото: Первый канал Дмитрий Борисов

Куда пропал Дмитрий Борисов после СВО

После начала спецоперации Первый канал сократил количество развлекательных программ, из-за чего Борисова долгое время не видели на ТВ. В Сети распространялись слухи об эмиграции журналиста в США. Сплетни подогрел пост художницы Светланы Мальковой. Она поделилась снимком с Борисовым, сделанным в Майами.

Журналист эту информацию не комментировал. В июне Борисов вернулся в РФ.

В сентябре 2023 года возобновился показ программы «Эксклюзив» на Первом канале. Борисов приглашает в студию звезд российской эстрады и берет у них откровенные интервью о личной жизни, карьере и поворотах их судьбы.

Женат ли Дмитрий Борисов

Журналист скрывает информацию о своей личной жизни. По данным СМИ, телеведущий холост, детей не имеет.

В 2010-х Борисову приписали роман с певицей Юлией Савичевой, с которой он познакомился в программе «Попутчики». Однажды в эфире радио ведущий спел романтичную песню, что СМИ расценили как признание в любви. Однако в тот момент певица строила отношения с Александром Аршиновым.

Затем зрители приписали Борисову роман с Юлией Барановской. Сами телеведущие о романтических отношениях никогда не говорили, однако признавались, что дружат. Например, летом журналист был приглашен на день рождения коллеги.

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