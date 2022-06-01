RTVI создал представительство в метавселенной Decentraland

Очки виртуальной реальности / Фото pixabay.com

Телеканал RTVI создал представительство в метавселенной, рассказала главный исполнительный директор группы медиакомпаний Ольга Пивень. Медиахолдинг выкупил землю в Decentraland — одной из самых крупных платформ виртуальной реальности. Пользователям цифровое представительство RTVI в том числе даст доступ к эксклюзивным материалам, выложенным только в метавселенной.

Масштабирование присутствия в digital стало самой приоритетной задачей RTVI. Аудитория сегодня имеет возможность получать информацию на всех возможных площадках. Технологии проникают в жизнь настолько, что этот процесс неотвратим. Если до последнего момента RTVI расширял свое присутствие в мире, в digital, то теперь наш вектор направлен в том числе и на метавселенные, — отметила Пивень.

Она добавила, что крупные СМИ сейчас не представлены в метавселенных полноценно, они только занимаются NFT-проектами, поэтому RTVI хочет стать одним из первых в этом плане. Платформа Decentraland, по словам Пивень, популярна у аудитории, она уже привлекает инвестиции и мировые бренды.

В 2022 году в проект планируется инвестировать до $100 тысяч. Они пойдут на создание визуальной части пространства, создание NFT-объектов и мероприятия. Первые NFT-объекты от RTVI должны появиться к июлю.

Глава российской компании по разработке программ и технологий на рынке мобильной виртуальной реальности Илья Флакс ранее сообщил, что в термине «метавселенная» нет ничего принципиально нового. Открытые виртуальные миры существуют уже довольно давно.