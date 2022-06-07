RTVI получил серебряную награду международной кинопремии Telly Awards

Фото: James Borchuck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

RTVI получил серебряную награду в главной номинации международной кинопремии Telly Awards за проект «Амазонки XXI века», сообщает пресс-служба телеканала. Помимо выпуска о главе еврейских благотворительных фондов в США Марине Фурман, свою награду получил сюжет о профессиональной доминатрикс Вее Веспер. Также в шорт-лист премии вошла история загадочного исчезновения 22-летней жительницы Нью-Йорка Габби Петито.

Это значимая награда для RTVI. Крайне важно, что успешные проекты на русском языке, несмотря на препятствия, не только представлены на международных площадках, но и в честной конкурентной борьбе побеждают. Фактически RTVI сегодня один из немногих проводников русскоязычной культуры для аудитории в 70 странах мира, — рассказала CEO RTVI Ольга Пивень.

Она добавила, что проект особенно актуален сегодня, так как его героини эмигрировали в США из стран бывшего СССР и построили успешную карьеру. Вручение премии русскоязычному СМИ она назвала положительной тенденцией.

«Амазонки XXI века» — это серия интервью с успешными женщинами современности.

30 мая, в Международный день феминизма, NEWS.ru пообщался с феминистками о том, чего добивается их движение, почему женщины недостаточно представлены в политике и с какими проблемами сталкиваются в России. Также были опровергнуты пять популярных мифов о феминизме.