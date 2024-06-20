Розыск, иноагенты, гранты США: как живет ведущая Фарида Курбангалеева

Фото: Tatarstan.ru/CC BY 4.0/wikipedia

Фарида Курбангалеева

МВД России объявили в розыск российскую журналистку, которая семь лет вела программу «Вести». Что известно о ее деле, где она сейчас и чем занимается?

Что известно о деле бывшей ведущей «Вестей»

20 июня в базе лиц, объявленных в розыск МВД России, появилась карточка на бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву. В карточке указано, что она разыскивается по статье УК, однако сама статья не обозначена. Ранее Минюст РФ внес Курбангалееву в список экстремистов и террористов.

ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что Курбангалеева разыскивается по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Дополнительных подробностей нет.

Курбангалеева проживает за пределами России, в Праге, ведет свой канал в YouTube.

Чем известна Курбангалеева, почему ее обвиняют

Уроженка Татарстана, Курбангалеева с 2007 года вела выпуски программы вести на телеканале «Россия». В 2014 году, после Евромайдана и начала войны в Донбассе она ушла с канала. В соцсетях она объяснила, что была несогласна с редакционной политикой: так, начальник якобы заставил ее исправить «протестующие» [на Майдане] на «духовные наследники Степана Бандеры».

Из России она не уехала, участвовала в создании документальных фильмов, и до 2017 года руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».

В 2018 году Курбангалеева переехала в Прагу, где присоединилась к команде телеканала «Настоящее время» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), который годом ранее был создан медиакорпорацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесены Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов и список нежелательных организаций) при участии «Голоса Америки» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Телеканал вещает на русском языке и финансируется на гранты Конгресса США через Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие программы снимала Курбангалеева

Курбангалеева создала свой YouTube-канал в январе 2024 года, и с тех пор опубликовала 58 видео. На канале 33,9 тыс. подписчиков.

Ее видео построены по одному принципу: она беседует со своими гостями и вместе с ними комментирует актуальные политические события. Выходят они 1-2 раза в неделю. Выпуски посвящены шовинизму в России, бежавшим из страны военнослужащим, ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), терроризму, и схожести современной России, по мнению проекта, с Третьим Рейхом..

В гости к Курбангалеевой приходят известные своей антироссийской позицией медийные деятели, такие как Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Роман Доброхотов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Руслан Левиев (настоящая фамилия Карпук; внесен Минюстом РФ в список иноагентов), так и с экстремистом Алексеем Барановским из «Легиона „Свобода России“ (внесен в РФ в список террористических организаций).

Кроме того, бывшая ведущая «Вестей» участвовала в чужих проектах аналогичного характера: например, на YouTube-канале «Ходорковский LIVE» (Михаил Ходорковский внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

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