Google в России заплатил многомиллиардный штраф Судебные приставы взыскали с Google в России 7,7 млрд рублей оборотного штрафа

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Судебные приставы заявили о полном взыскании с компании Google оборотного штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов РФ (ФССП). Основанием послужил неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент.

Издание приводит информацию из банка данных ФССП, согласно которой исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено, что означает полное погашение долга.

В начале мая российские приставы завели уголовное дело в отношении Google о принудительном взыскании штрафа 7,2 млрд рублей из-за отказа компании удалить запрещенный контент. Компания была признана виновной по административной статье «повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете».

18 мая стало известно, что российская структура Google ООО «Гугл» обратится в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, указав на невозможность исполнения денежных обязательств.