Роскомнадзор лишит россиян анонимности в интернете Роскомнадзор потребовал удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser

Tor Browser / Фото Shutterstock

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC удалить из магазина Google Play приложение Tor Browser, говорится на сайте ведомства. Такое решение было принято в соответствии с постановлением Саратовского районного суда.

В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser, — говорится в сообщении.

Tor — система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания. С ее помощью пользователи могут в приватном режиме посещать сайты, вести блоги, отправлять сообщения, а также работать с приложениями, использующими протокол.

Накануне Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту правозащитного центра «Мемориал» (организация, исполняющая функции иноагента) по требованию Генеральной прокуратуры. Основанием для данного решения РКН стало то, что опубликованный на портале контент содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных акциях.