Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении трафика YouTube

Фото Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Роскомнадзор не устанавливал ограничений в отношении видеохостинга YouTube, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Уточняется, что трафик платформы в России не ограничен. Ранее в соцсетях появилась информация о якобы замедлении работы сервиса в РФ.

Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Трафик данного сервиса в России не ограничивается, — сообщили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что YouTube удалил более 70 тысяч видео и заблокировал 9 тысяч каналов, авторы которых рассказывали о событиях на Украине. Основной причиной ограничений стало нарушение требований к контенту.

Роскомнадзор ранее потребовал от компании Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку российских государственных СМИ, таких как ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики.