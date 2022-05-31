Роскомнадзор не устанавливал ограничений в отношении видеохостинга YouTube, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Уточняется, что трафик платформы в России не ограничен. Ранее в соцсетях появилась информация о якобы замедлении работы сервиса в РФ.
Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Трафик данного сервиса в России не ограничивается, — сообщили в пресс-службе.
Накануне стало известно, что YouTube удалил более 70 тысяч видео и заблокировал 9 тысяч каналов, авторы которых рассказывали о событиях на Украине. Основной причиной ограничений стало нарушение требований к контенту.
Роскомнадзор ранее потребовал от компании Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку российских государственных СМИ, таких как ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской Республики.