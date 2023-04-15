Родители-блогеры зарабатывают миллионы на семейных видео. Это вредит детям? Что скрывается за благополучным фасадом популярных YouTube-каналов

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Ролики с участием детей не теряют популярности на YouTube. Подобные видео приносят миллионы просмотров и приличный заработок авторам. Но пользователи часто сомневаются, что дети снимаются в роликах по своей воле, и задаются вопросом, не вредит ли это психике юных героев. Какой контент снимается для подобных видео, почему пользователи считают, что родители заставляют сниматься своих детей, и к каким проблемам во взрослой жизни может привести такой опыт — в материале NEWS.ru.

Как детские YouTube-каналы бьют рекорды взрослых

В тренды YouTube попадают не только взрослые каналы мировых блогеров, снимающих про путешествия, моду или здоровый образ жизни, но и детские каналы. В рейтинге жанра развлечений первые места занимают такие всемирно известные каналы, как Kids Diana Show (108 млн подписчиков, шестое место в списке самых просматриваемых каналов в мире), Like Nastya (104 млн подписчиков), Mister Max (23,5 млн), Miss Katy (23,3 млн), Family Box (11,1 млн). Некоторые из них обгоняют по популярности блоги 26-летнего белорусского блогера Влада Бумаги А4 (44,4 млн), известного своими челленджами, и Димы Масленникова (15,6 млн), снимающего лайфхаки, охоту за привидениями в заброшенных зданиях и экстрим-видео.

Кроме того, эти пять детских каналов обогнали YouTube-блог российского стримера Димы Гордея, снимающего контент про тюнинговые автомобили (6,8 млн), и канал видеоблогера и любимицы детей Кати Адушкиной (5,4 млн).

Контент детских каналов сводится в основном к безобидным челленджам и видео с распаковкой игрушек. Наиболее часто под этими роликами можно встретить комментарии в стиле «Спасибо вам за детство!». Но если дети в восторге от роликов, то взрослая часть аудитории нередко скептически относится к подобным видео, подозревая снимающих видео с детьми родителей в корыстных целях.

С каким негативом столкнулся Мистер Макс

Некоторые зрители считают, что родители известного 12-летнего YouTube-блогера Мистера Макса и его 10-летней сестры Мисс Кэйти — Андрей и Оксана Федоруки — «думают только о деньгах» и «могут заставлять своих детей сниматься в роликах». Всего у семьи шесть YouTube-каналов, количество подписчиков которых составляет от 160 тыс. до 2,5 млн.

Семья начала снимать ролики в 2014 году. Отвечая на вопросы подписчиков на одном из видео, Андрей заявил, что задумался о таком заработке, когда увидел, как обычное видео с мяукающими кошечками набрало около 130 млн просмотров в интернете. Мужчина вспоминал, что в тот момент сказал жене: «Мы в этой жизни что-то делаем не так. Нам не надо ходить на работу, нам не надо придумывать бизнес, нам надо снимать видео!»

Сначала глава семейства снимал распаковку шоколадных яиц от первого лица, а затем начал вовлекать и детей в процесс съемки. Первым стал сниматься Макс, поскольку мальчик старше сестры и уже умел разговаривать. Снятые на обычный телефон ролики сразу стали популярны, к концу 2015-го общее число просмотров роликов семьи составляло почти 2,5 млн.

В то же время у авторов каналов появилось немало критиков. Пользователи Сети стали снимать и выкладывать в интернет ролики, в которых утверждали, будто Максу надоело распаковывать подарки. По словам автора одного из таких роликов, «это заметно по некоторым видео, где у мальчика недовольное лицо».

«Если раньше ему нравилось играть, то теперь это для него рабский труд. Он сначала, мне кажется, получает инструкцию от отца, что говорить на видео и что конкретно делать, а потом на съемках нужно изображать, что игрушки ему нравятся и ему хочется с ними играть, но на самом деле мальчик устал и его уже мало чем удивишь. Вот так используют детей для зарабатывания больших денег», — высказывает свое мнение автор видео.

На шестилетнего мальчика обратил внимание в свое время известный российский видеоблогер Юрий Хованский. Он же снял пародию на Мистера Макса и его отца Андрея. Хованский представил мальчика в ролике 30-летним усатым наркоманом, которого все так же продолжает снимать отец. Парень, по сюжету пародии, умоляет, чтобы от него «отстали», однако родители настаивают на съемке, в итоге Макс якобы уходит из жизни. Но и тогда «отец» не прерывает трансляцию.

Сейчас Макс и Катя повзрослели, темы роликов изменились. Вместе с детскими челленджами семья блогеров стала выкладывать более «взрослые». Так, например, в одном из роликов Макс и Катя помогают Андрею выбрать роскошный автомобиль Lamborghini. Сравнивая новые ролики с теми, где дети распаковывали игрушки, пользователи отметили, что «раньше влоги были душевнее». «Помню, как вы шли выбирать себе кошку», «Помню, когда они были очень маленькие. Грустно», «Теперь им, походу, платят за рекламу тачек, бизнесмены, ёлки-палки», -- пишут в комментариях пользователи Сети.

Хотят ли дети сниматься и почему для родителей блогерство — лучшая работа

Макс и Катя, отвечая на вопросы подписчиков в одном из роликов, сказали, что порой чувствуют выгорание и иногда не хотят сниматься на видео. На что отец напомнил им о своем детстве, когда его «заставляли сажать картошку и перебирать жуков».

Кроме того, Андрей отметил, что «не было бы YouTube — не было бы ни PlayStation, ни Xbox, ничего не было бы!».

В будущем юные блогеры не планируют связывать жизнь с YouTube: Катя хочет стать шеф-поваром, а Макс — заниматься IT-технологиями. Родители же говорят, что блогерство — лучшая работа в их жизни.

Спорт через слезы — и все это снимает на камеру отец, называющий дочь толстой

У YouTube-канала восьмилетней Мирославы Лебедевой уже почти полмиллиона подписчиков. В шапке канала написано: «Фигуристка-2014. Иду к своей цели — олимпийской золотой медали. Упорно работаю и двигаюсь вперёд!»

Ролики с Мирославой снимает ее отец. Первое видео было выложено два года назад: девочка выполняет разминку и занимается бегом на набережной. Этот ролик набрал 18,5 млн просмотров. После чего отец стал наполнять канал роликами выступлений, тренировок, прокатов и даже травм. Сейчас на канале 424 видео.

Кроме длинных видео отец Мирославы также снимает YouTube Shorts, где девочка демонстрирует различные элементы фигурного катания или просто упражнения с подписями «Верить и не сдаваться! Терпение и труд все перетрут!» и «Несмотря на море критики, иду к мечте своей дорогой!».

Однажды камера запечатлела, как в ходе одной из тренировок у Мирославы сильно заболели ноги, на что отец лишь сказал: «Ну ничё! Сейчас на разминке раскатаем, пройдут! Я тоже думал, что там заболело, а там всего лишь бедра». В другой серии роликов мужчина стыдит свою дочь «за лишний вес», говоря, что на льду она стала кататься, «как мешок с картошкой».

Увидев эти кадры, пользователи возмутились поведением отца. Они считают, что «папа, кажется, хайпует и ему это все еще потом аукнется. Не вышел из него чемпион, так на ребенке хоть заработает». «Вот папаню бы так лучше тренировать», — пишут в Сети.

К каким негативным последствиям может привести съемка детей в раннем возрасте

В разговоре с NEWS.ru психолог Алеся Плевко объяснила, что родителям крайне важно понимать этапы развития ребенка. На самой первой ступени формируются психические функции: восприятие, мышление, память, внимание. Одно из значимых приобретений — «осознание себя как субъекта действий и сравнение себя с другими людьми». В этот период возникает эмоциональная реакция на похвалу, что создает внутреннее условие для развития самооценки, самолюбия, отношение к себе и своим качествам.

Затем ребенок всё больше стремится к самостоятельности и независимости, но продолжает нуждаться во внимании, оценке и помощи. В данный период важно хвалить ребенка и предоставлять ему инициативу.

«Если родитель не понимает, какие задачи нужно выполнять для успешного взросления ребенка и что происходит с ним на каждом из этапов взросления, то съемки по определенному сценарию в погоне за „обеспечением“ интереса зрителей к собственной жизни могут ставить под вопрос психологическую зрелость родителей. А главным образом под угрозу попадают важные новообразования данного периода взросления, такие как самостоятельность, инициативность, закладывание адекватной самооценки», — отметила Алеся Плевко.

Зина Гарт, педагог и ментор для подростков, также считает, что постоянное привлечение детей к процессу видеосъемки и погоня за просмотрами могут привести к негативным последствиям, особенно если ребенка заставляют против воли быть звездой соцсетей.

«Ребенок может начать испытывать страх и стараться быть хорошим, что перекинется на все сферы его жизни и на отношения с другими людьми. Либо ребенок, разгадав принцип игры, перевернет ситуацию, в результате чего он начнет использовать родителей для получения желаемого. Оба варианта приводят к проблемам с самооценкой и с доверием к другим людям, от которых такие дети не ждут ничего, кроме выгоды», — объясняет педагог.

Еще одна проблема, по мнению Зины Гарт, — это копирование ребенком родителей, которые буквально живут в соцсетях. Вот тогда, считает она, возникает реальная опасность.

«Ребенок привык, что вся его жизнь напоказ, его фото и видео лайкают разные люди, оставляют комментарии. Как показывают наблюдения, такие дети легче вступают в переписку с незнакомыми людьми», — предупредила эксперт.

Идеальным для съемок видео она считает вариант, при котором ребенок охотно позирует, а родители осознают его вклад в семейный бюджет. При этом для всех будет лучше, утверждает психолог, если у ребенка появится посредник (независимое лицо, не родитель), который будет фиксировать, защищать, сохранять и приумножать заработок несовершеннолетнего.

«Такая система предусмотрена во многих странах, когда речь идет об официальной организации, например модельном агентстве. С блогерами в России дела обстоят сложнее, здесь вся ответственность всецело лежит на совести родителей», — заключила эксперт.