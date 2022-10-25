РИА Новости опровергло информацию СБУ о «связных» издания в Николаеве

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Опубликованная Службой безопасности Украины (СБУ) информация о выявленных в Николаеве «связных» РИА Новости не соответствует действительности, заявили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит агентство. Подчеркивается, что информресурс не имеет в украинском городе своих сотрудников, а получает информацию от местных жителей.

Мы получали и публиковали информацию о ситуации в городе от местных жителей через их знакомых в различных городах, однако никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более «связным» РИА Новости — таких должностей в нашем штатном расписании нет, — сообщили в пресс-службе медиагруппы.

В агентстве добавили, что за неимением реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается в чистом виде «охотой на ведьм».

Ранее в пресс-службе СБУ заявили, что силовики задержали двух жителей Николаева за якобы сотрудничество с «РИА Новости». Утверждается, что задержанные «выдавали себя за блогеров». По информации ведомства обоим предъявлено обвинение в госизмене, совершенной в условиях военного положения.

Накануне в Николаеве арестовали мать и сына за видеоролик о положительном отношении к России и критику украинских властей. Их также подозревают в госизмене. Дело рассматривает Центральный районный суд. В видеозаписи говорится о том, что жители города хорошо относятся к РФ и не любят действующие украинские власти. Согласно материалам дела, подозреваемые якобы получили задание от администраторов пророссийских Telegram-каналов снять такой ролик за деньги.