Рабочие кейсы, советы и стратегии: что пишут паблики «ВКонтакте» о рекламе Рассказываем о сообществах во «ВКонтакте» о маркетинге и таргете

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Развитие любого бизнеса напрямую зависит от грамотной рекламы. Сегодня правильная маркетинговая стратегия необходима не только крупным корпорациям, но и малому бизнесу. Для того чтобы лучше разбираться в реалиях рекламы, таргета и SMM, NEWS.ru составил список пабликов о маркетинге из социальной сети «ВКонтакте».

Тренды и новости от «Русского маркетинга»

Это авторский блог Семена Ефимова с аудиторией в 125 тысяч человек. Канал существует с 2014 года. За это время паблик заработал репутацию одного из самых влиятельных сообществ в рекламной сфере. В блоге «Русский маркетинг» пользователи найдут статьи, обзоры, кейсы и интервью с экспертами в области маркетинга, которые помогут разобраться в особенностях российского рынка и создать успешную маркетинговую стратегию.

Одной из основных тем блога является изучение потребительского поведения российских покупателей. Авторы паблика анализируют, какие факторы влияют на выбор товаров и услуг, какие тренды наблюдаются на рынке и какие маркетинговые инструменты наиболее эффективны для привлечения внимания российской аудитории. Кроме того, на страницах сообщества можно посмотреть видеозаписи маркетингового шоу канала. Чтобы блог не превратился в скучный информационный диджитал-листок, админы публикуют личные впечатления от путешествий по миру.

Курсы маркетинга от «Церебро Таргет»

Этот паблик посвящен маркетинговым инструментам и стратегиям, связанным с таргетированной рекламой в социальных сетях, в основном во «ВКонтакте». В сообществе обсуждаются вопросы организации и управления рекламными кампаниями в социальных сетях. Админы канала делятся советами по настройке рекламных аккаунтов, выбору форматов и оптимальному использованию бюджета.

Если вы интересуетесь таргетированной рекламой в социальных сетях и хотите быть в курсе последних новостей или лучших практик, то паблик «Церебро таргет» станет надежным источником информации. Авторы канала не только рассказывают о последних новостях индустрии, но и обучают всех желающих с любыми уровнем подготовки. На странице можно найти подробную информацию о курсах и марафонах, а также получить персональную консультацию о ценах и бонусах.

Что пишут в паблике «Маркетинг. Реклама. Бизнес»

Этот паблик — самое крупное профессиональное сетевое сообщество во «ВКонтакте». Админы канала фундаментально подошли к подаче материала. На странице сообщества можно найти аналитические разборы систем управления компаниями, подробный гайд, как открыть ИП в 2023 году, а также что такое адаптивный интеллект и как правильно проживать стресс на работе.

В группе не только рассказывают про эффективные инструменты рекламы, но и делятся психологическими практиками, специальной литературой и уникальными промокодами на покупку курсов по профессиональному росту. Фишкой паблика стали посты с юмористическими и познавательными фактами из истории маркетинга. Например, как в Советском Союзе резиновые шлепанцы стали называться «сланцами» или как работает «Κaйдзэн», япoнcкaя метoдикa пpoтив лени.

Роман о креативном агентстве от канала «Будни SMM-щика»

Этот паблик — авторский блог Александра Постановича. Он рассказывает о профессии, приводя примеры из личного опыта, делится наработками и обучает SMM с нуля. В сообществе рассматриваются различные аспекты работы в SMM, начиная от создания контента и планирования постов до анализа результатов и взаимодействия с аудиторией. В группе также обсуждают вопросы связанные с управлением сообществами, аналитикой и монетизацией контента. Админ канала делится советами по увеличению вовлеченности аудитории, привлечению новых подписчиков и повышению эффективности рекламных кампаний.

На страницах сообщества нередко можно встретить вакансии по работе в диджитал-сфере, а также можно прочесть электронную версию книги, которую написал Постанович. Она тоже про работу в SMM, но через художественный образ пары из креативного агентства.

Рабочие истории и аналитический разбор от «SMM Кейсы»

Этот паблик концентрируется на конкретных маркетинговых кейсах. Авторы канала рассказывают о рекламных инструментах, ошибках и методах развития компаний в различных сферах деятельности через графики, таблицы и другие формулы успеха. Например, они показывают, как изменилось продвижение детской школы мюзикла от провального запуска рекламы на старте до стабильно работающей системы привлечения клиентов.

Всего в группе описано более 40 кейсов по разными отраслям и нишам от авто, дизайна и клининга до искусства, медицины и садоводства. Как говорят авторы канала, их цель — «помочь специалистам проявить свою экспертность и поделиться полезными знаниями со своими коллегами». В сообществе можно не только получить знания о пиаре, но и найти клиентов для продвижения их компаний в интернете.

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