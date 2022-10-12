Россиян предупредили о хакерах, имитирующих блокировку Windows «Лаборатория Касперского» предупредила о фейковых блокировках Windows хакерами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сентябре было зафиксировано свыше 40,5 тысячи попыток перехода российских юзеров на фишинговые сайты, на которых хакеры всеми возможными способами обманывают пользователей, желающих приобрести операционные системы Windows, рассказали «Газете.Ru» специалисты «Лаборатории Касперского».

По информации экспертов, схема мошенничества хакеров оказалась очень актуальной в связи с остановкой работы Microsoft в России и блокировкой раздела покупки официальной версии Windows. Пользователь переходит на фейковый сайт, который предлагает ему приобрести два варианта операционки — Windows 10 или 11.

После ввода определенных данных на дисплее устройства появляется баннер с сообщением: «Windows заблокирован из-за подозрительной активности». Якобы на компьютере была обнаружена вредоносная угроза.

В этом же сообщении пользователя просят сразу же связаться с техподдержкой по отмеченному там телефону для того, чтобы ему помогли. При этом сделать это нужно в течение пяти минут, дабы избежать «полной неисправности компьютера, — рассказали в «Лаборатории Касперского».

После такого звонка аферисты начинают «обрабатывать» жертву, вытягивая секретную информацию из пользователя или же убеждая его отправить деньги на указанные мошенниками реквизиты.

Российские хакеры ранее парализовали работу крупнейшего банка США — JP Morgan. Как сообщалось, из-за этой атаки клиенты финансовой организации не могли продавать свои активы, контролировать денежные потоки, управлять банковскими операциями и даже зайти в свой личный кабинет.