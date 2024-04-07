Пранкер Владимир «Вован» Краснов высказался о цензуре на YouTube Пранкер Вован: YouTube продолжает подвергать цензуре наш контент

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вован (Владимир Краснов), Лексус (Алексей Столяров)

Пранкер Владимир «Вован» Краснов на премии «Феникс», посвященной 30-летию рунета, рассказал, что YouTube продолжает подвергать цензуре ролики российских блогеров, передает корреспондент NEWS.ru. Видеохостинг Rutube удостоил награды блогера и его партнера пранкера Алексея «Лексуса» Столярова в категории «С юмором о главном».

Несмотря на то что нас уже нет на YouTube, различные пользователи перезаливают наш контент с российских платформ, а YouTube до сих пор подвергает нас цензуре. Недавно был заблокирован без объяснения причин наш пранк с главой МОК Томасом Бахом. Но цензура до сих пор активна, и нас продолжают вычищать. Но я думаю, что правду все равно не уничтожить. Она будет размножаться и копироваться, — сказал Вован.

Краснов добавил, что генеральный офис YouTube в Калифорнии заявлял о том, что ролики блогеров угрожают нацбезопасности Великобритании. Теперь они «угрожают нацбезопасности Великобритании, Германии и еще парочке стран», находясь на платформе Rutube, отметил пранкер, назвав это «весьма интересным достижением».

Ранее представитель ведомства Мария Захарова, комментируя развитие Рунета, заявила, что Министерство иностранных дел России загрузило на Rutube 5,5 тысячи видеороликов, и это только начало. Таким образом дипломат отреагировала на выдачу МИД премии видеохостинга в номинации «органы госвласти на Rutube». Захарова призвала всех приходить на площадку и участвовать в ее развитии.