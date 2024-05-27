«Позорище»: почему критикуют новую функцию Telegram для выявления фейков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источники сообщают, что в Telegram может появиться функция проверки фактов. Что известно об этом возможном нововведении, как данная функция будет работать, почему ее критикуют?

Что известно о функции проверки новостей на фейк в Telegram

Как передает Telegram-канал «Код Дурова», в бета-версии программы для Android нашли функцию Fact Check, которая будет проверять и фильтровать новости на фейки. Уточняется, что Telegram собирается сотрудничать с агентствами, которые занимаются проверкой информации.

«Функция Fact Check будет добавлять поясняющую информацию к сообщениям, что поможет пользователям отличать правду от лжи. Но самое интересное — это то, что правительства стран смогут назначать агентства, которые будут работать с Telegram. Приятно осознавать, что те же люди, которые часто сами становятся источником дезинформации, теперь будут решать, что есть правда, а что — нет. Не волнуйтесь, работа Fact Check будет прозрачной: вы всегда сможете узнать, какое агентство занималось проверкой информации. Как говорится, доверяй, но проверяй», — пишет Telegram-канал «Лобушкин».

Источник отмечает, что обычные пользователи не смогут влиять на контент, предоставляемый Fact Check.

«Так что, если у вас есть сомнения по поводу какого-то сообщения, просто расслабьтесь и примите официальную версию. Ведь кто мы такие, чтобы сомневаться в том, что нам говорят? Очевидно, что функция Fact Check станет мощным инструментом в борьбе с дезинформацией, иронично полагая, что только профессиональные агентства и правительственные организации знают, что для нас лучше», — констатирует «Лобушкин».

Официальных комментариев от Telegram по поводу этой информации на настоящий момент не поступало.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Почему критикуют функцию Telegram для выявления фейков

Как пишет Telegram-канал Readovka, для того чтобы новая функция мессенджера заработала в полном объеме, потребуется задействовать большое количество специалистов. При этом результат может оказаться сомнительным, отмечает ресурс.

«К новой опции есть масса вопросов: например, как именно агентства будут определять, что новость является фейком, будут ли профильные структуры максимально объективными? Спойлер: скорее всего, нет, особенно на Украине, где в настоящее время пытаются вовсе заблокировать мессенджер, и в других странах, покровительствующих Киеву, также не будут очень рады объективности на остатках свободной платформы. Чаще всего в Telegram блогер или медиа могут предлагать свой противоречивый взгляд на ситуацию, который отличается от мнения большинства. И возникает вопрос — считать это фейками или все-таки нет?» — рассуждает Readovka.

Украинский блогер Анатолий Шарий назвал нововведение Telegram «позорищем», при этом не уточнив, что конкретно он имеет в виду. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, новую функцию мессенджера раскритиковал Telegram-канал Alex Parker Returns. В публикации источника отмечается, что создатель Telegram Павел Дуров решил ввести в мессенджере «государственную цензуру» и на это могли повлиять Украина с США.

«Это какой-то позор!» — пишет Alex Parker Returns.

Как выявляют фейки в Twitter (X)

В соцсети Twitter (X) американского предпринимателя Илона Маска есть похожая на Fact Check функция Community Notes. Она работает таким образом, что уточнения по фейкам и публикациям с неточностями вносят обычные пользователи, а алгоритм выбирает наиболее полезные из них.

Если юзер увидел пост, в котором транслируется сомнительная, как ему кажется, информация, то он сможет пометить его как вводящий в заблуждение. Затем Twitter (X) проверит отмеченную публикацию и примет решение о ее удалении или блокировке автора.

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