Попасть в рекомендации YAPPY стало проще

Фото: YAPPY

Российская соцсеть вертикальных видео YAPPY обновила алгоритмы выдачи контента. Теперь попасть в топ рекомендательной ленты стало проще, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию News.ru.

Отмечается, что переосмысленная механика поможет контент-мейкерам набирать больше реальных качественных показателей роликов. В основу серии технических обновлений рекомендательной системы легла мечта большинства блогеров — творить, не отвлекаясь на цифры, тренды и метрики. Платформа разработала систему, которая уравнивает все загруженные ролики — независимо от тематики, личной популярности автора и времени публикации.

Подход к продвижению контента в YAPPY переосмыслили, цель разработчиков — сделать ленту более «автороцентричной». Сейчас алгоритмы соцсети работают следующим образом:

Показы. Платформа стремится показывать аудитории каждое опубликованное видео — как от топ-блогера, так и от новичка, не обделяя вниманием пользователей.

Анализ реакций. Результат показов анализируют. Чем интереснее видео для пользователя — тем лучше его качественные показатели и тем вероятнее оно залетит в топ рекомендаций.

Бонусы от соцсети. Самые интересные ролики могут неоднократно возвращаться в топ — соцсеть будет привлекать к ним новую аудиторию и следить за их реакцией на видео.

Блогеры платформы уже опробовали алгоритмическую систему и остались в восторге — многие видео непопулярных авторов начали набирать от тысячи просмотров. Новая методика продвижения мотивирует блогеров снимать больше роликов и охватывать больше пользователей.

Алгоритмы уже работают, но эксперименты будут продолжаться — со временем ленту еще больше оптимизируют под нужды контент-мейкеров, заявили в YAPPY.