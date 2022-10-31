Пользователи Instagram сообщили о мощном сбое

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Более семи тысяч пользователей Instagram (деятельность в России запрещена) сообщили о проблемах в работе соцсети, следует из данных сервиса по мониторингу работоспособности соцсетей и мессенджеров Downdetector. Согласно информации DT, 61% пользователей пожаловались на работу приложения, 34% испытали трудности с входом в соцсеть, 5% сообщили о проблемах с функционалом веб-сайта.

Согласно графику на сайте мониторингового сервиса, отзывы о проблемах с Instragram в пиковой точке оставили 7224 юзера, почти все жалобы на работу соцсети поступили из Соединенных Штатов.

Instagram не комментировал сбой и его причину.

25 октября пользователи мессенджера WhatsApp со всего мира массово сообщили о сбое в его функционировании. Проблемы начались у юзеров из разных стран. Он перестал работать в том числе в Индонезии, Турции, Японии, Румынии, Грузии, Израиле и США.

К 11:00 мск того же дня число сообщений о проблемах в работе сервиса в разных странах резко возросло. Из Германии их поступило более 183 тысяч, из Великобритании — свыше 60 тысяч, из Индии — почти 29 тысяч, из Индонезии — около 9 тысяч, из Франции — почти 8 тысяч, из США — около 3,5 тысячи. 73% жалоб касались отправки сообщений, еще 23% — работы приложения. Представитель Meta (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что в курсе проблем с WhatsApp и компания работает над скорейшим восстановлением функционирования мессенджера.