«Не шутка и не кликбейт»: популярное интернет-издание объявило о закрытии Российский интернет-портал TJournal заявил о прекращении работы с 10 сентября

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Российское интернет-издание и агрегатор новостей TJournal объявило о прекращении работы с 10 сентября. Причинами закрытия редакция назвала блокировку портала Роскомнадзором и отсутствие необходимых средств для поддержки работы TJ. Из-за блокировки в пять раз упала и продолжила снижаться посещаемость ресурса.

Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт. Последний день работы нашего издания — 10 сентября. <...> Случилось 24 февраля, а затем и блокировка. <...> Средства для развития и поддержки TJ закончились. Поэтапные сокращения, в том числе сотрудников, не помогли, — говорится в сообщении.

TJ подчеркнули, что проработали ровно 11 лет, 2 месяца и 21 день и все это время старались «быть проводниками в мир-интернет-культуры и новых технологий».

Роскомнадзор заблокировал портал TJournal в середине марта за распространение фейков о военной спецоперации РФ на Украине. В заявлении издания отмечалось, что надзорный орган прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры.

Позже РКН по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт журнала «Новая рассказ-газета». С момента запуска проекта прошло семь дней. Создатели журнала сообщили, что не знают, за какой именно материал заблокирован сайт, но «очевидно, все же — за образ мысли».