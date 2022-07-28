«Новая газета» раскрыла подробности исков от РКН

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В редакции «Новой газеты» рассказали, что 27 июля получили определение Верховного суда. В нем говорится, что Роскомнадзор (РКН) обратился с иском о признании недействительным свидетельства о регистрации электронного средства массовой информации «Новая газета». Как написали в Telegram-канале журналисты, речь идет о сайте издания.

В сообщении указано, что РКН требует аннулировать лицензию СМИ для сайта, поскольку «Новая газета» уже получала два предупреждения. Оба касаются отсутствия маркировок НКО-иностранных агентов, чьи имена или названия появлялись в материалах. После этого «Новая газета» решила приостановить выход печатной версии и обновление сайта «до окончания специальной операции». Журналисты добавили, что собираются отстаивать свою позицию в судах, в тои числе оспаривать вынесение предупреждений.

Ранее стало известно, что на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы зарегистрирован иск РКН от 26 июля против ЗАО «Издательский дом „Новая газета“». 28 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» письменное предупреждение за «упоминание НКО-иноагента без маркировки».