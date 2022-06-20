«Нет смысла платить»: разработчик сайта Кремля о подписке Telegram Premium Разработчик сайта Kremlin.ru Геллер: платная подписка в Telegram интересна бизнес-пользователям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платная подписка Premium в мессенджере Telegram, дающая доступ к дополнительным функциям, будет больше интересна бизнес-пользователям, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер. По его мнению, тем, кто использует приложение нерегулярно, «нет смысла платить за эти развлечения и улучшения».

90% новых функций можно было спокойно запустить бесплатно для всех пользователей. Введение платной подписки можно объяснить только тем, что Telegram пришло время монетизироваться и показывать значительную прибыль, — рассказал Артём Геллер.

Подписка будет интересна бизнес-пользователям, потому что «новые функции могут способствовать увеличению продаж», убеждён эксперт. Он также похвалил разработчиков мессенджера и его создателя Павла Дурова за грамотное введение подписки и сохранение уже существующего функционала для старых пользователей.

Надо заметить, что у Павла Дурова получилось ввести платную подписку довольно деликатно. Всё же у людей не отбирают бесплатные функции и не делают мессенджер обязательно платным, — заключил Геллер.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, которая даёт пользователям доступ к дополнительным функциям. Теперь пользователям будет доступна загрузка файлов до 4 Гб вместо 2 Гб. Также речь идёт об увеличении скорости загрузки данных, текстовой расшифровке голосовых сообщений, отключении встроенной рекламы, дополнительных реакциях и премиальных стикерах. Платные посетители в своём профиле получат специальный значок. Стоимость подписки будет составлять 449 рублей в месяц, но сам мессенджер при этом останется бесплатным.