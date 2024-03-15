«Небрит, немыт и вообще голый»: куда исчез Сергей Бабаев с Первого канала

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Сергей Бабаев

Ведущий Первого канала Сергей Бабаев стал любимцем зрителей благодаря участию в съемках новостных выпусков. Россияне знают его как позитивного и эрудированного человека, однако его жизнь была полна неприятных событий. Как живет Сергей Бабаев, что известно о его личной жизни?

Как Бабаев попал на Первый канал

Журналист рассказал в недавнем интервью, что работает на телевидении около 30 лет, только 20 из которых он посвятил Первому каналу. С 1993 года Бабаев прошел путь от администратора, ассистента и спортивного комментатора до режиссера, редактора, корреспондента и ведущего.

Первым местом работы для журналиста стала редакция НТВ. Бабаев был постоянным ведущим новостей, делал различные сюжеты и обзорные передачи о спортсменах и турнирах.

В 2002 году журналист захотел перейти к более творческой и разнообразной работе, поэтому стал корреспондентом ТВС. На долю Бабаева выпало освещение событий теракта во время мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке. Журналист в прямом эфире рассказывал о последних событиях, связанных с ЧП.

После закрытия ТВС в июне 2003 года ведущий перешел на Первый канал. Сначала зрители увидели его в качестве специального корреспондента, а затем как ведущего программы неполитической информации «Другие новости». В 2014 году Бабаев стал лицом передачи «Доброе утро» на Первом канале.

«Все кошмары, которые случались со мной в эфире, происходили во сне. Каждому ведущему периодически снится, что важный гость не явился в студию, ты не знаешь, о чем говорить, или небрит, нечесан, немыт и вообще голый. К счастью, в жизни такого не было», — рассказывал журналист в интервью StarHit.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Сергей Бабаев

Женат ли Сергей Бабаев

Журналист стал вдовцом в 2021 году. Жизнь супруги Ирины, в браке с которой Бабаев прожил 24 года, унесла коронавирусная инфекция. После кончины жены телеведущий остался с дочерью Елизаветой и сыном Никитой на руках.

«Те времена, конечно, вспоминать страшно. Заболели всей семьей, жена не смогла выкарабкаться. <...> Я много книг читал на тему принятия смерти близкого человека. И действительно обнаружил много того, что помогло мне постепенно смириться и успокоиться», — рассказал Бабаев в интервью Lady Mail.

Несмотря на потрясение, журналист продолжил работу. На протяжении нескольких лет он преподавал в Школе Первого канала. В 2022 году группа набралась из четырех девушек, после чего Бабаев предположил, что кто-то из студенток может стать его судьбой.

«Так и оказалось. Юля мне сразу очень понравилась. Мы больше года встречались, потом я сделал ей предложение и 31 августа мы поженились. Юля младше меня на 14 лет. У себя в Курске она была ведущей прогноза погоды на одном из местных телеканалов, потом переехала в Москву и шесть лет проработала в школе учительницей русского языка и литературы», — рассказал о второй жене Бабаев.

Первое время отношения у мачехи с наследниками ведущего не очень складывались, однако «после долгих разговоров и объяснений смирились». По словам Бабаева, избранница проявила терпение и мудрость.

Дочь телеведущего готовится к поступлению в вуз. Она планирует стать студенткой РГУ им. А. Н. Косыгина и получить профессию дизайнера одежды. Сын Бабаева учиться на 4-м курсе медицинского вуза и в будущем получит диплом травматолога.

Как похудел Сергей Бабаев

Смерть жены стала для Бабаева потрясением. По слова журналиста, он похудел на фоне стресса. Позднее ведущий принял решение поддерживать вес в норме и начал контролировать питание.

«На стрессе я похудел и уже потом, когда стало чуть легче, решил, что поправляться больше не буду. Лишний вес — это и некрасиво, и для здоровья не полезно. <...> Я отказался от кондитерских изделий. Практически не ем свинину — отдаю предпочтение курице и рыбе. Хлеб — больше ни кусочка», — рассказал Бабаев.

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