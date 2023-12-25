Название Эгейского моря пропало с «Яндекс Карт» «Яндекс»: Эгейское море пропало с карты из-за технической ошибки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С сервиса «Яндекс Карты» пропало название Эгейского моря, при этом само море в поиске можно найти и просмотреть геолокацию, сообщает RTVI со ссылкой на представителя поисковика. Он объяснил, что система не показывала название этого моря, омывающего Грецию и Турцию, из-за технической ошибки. В компании уточнили, что подобная ситуация возникла из-за того, что мировая карта технически разделена на части «для удобства рендеринга».

В районе Эгейского моря как раз стыкуются несколько таких частей. При обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова, — сказал представителя «Яндекса».

Ранее композиция певца Бориса Моисеева под названием «Голубая луна» исчезла сразу с нескольких российских музыкальных платформ. На отсутствие песни пожаловались пользователи таких сервисов, как «Яндекс Музыка», «VK Музыка» и «МТС Музыка». Представители «Яндекс Музыки» объяснили исчезновение композиции заслуженного артиста РФ прекращением прав на размещение трека еще в 2020 году.

В декабре пользователи устройств «Яндекса» для умного дома столкнулись с проблемами при их работе. Они пожаловались на сбой в функционировании лампочек, розеток и других приборов. По словам юзеров, умный пульт перестал работать, а голосовой помощник «Алиса» перестал отвечать на команды.