На «Госуслугах» открыли прием заявлений для участия в ДЭГ На «Госуслугах» открыли подачу заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании 11 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На портале «Госуслуги» открыли подачу заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в единый день голосования 11 сентября, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ. Эта система будет применяться в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также в некоторых районах на муниципальных выборах в Москве.

На «Госуслугах» открыта подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. Специальная онлайн-форма для подачи заявлений доступна на портале, — сказано в сообщении.

Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо иметь избирательное право в названных регионах и подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Прием заявлений продлится до 24:00 5 сентября 2022 года, кроме Калужской и Томской областей, где заявление можно будет подать до 24:00 6 сентября 2022-го.

11 сентября граждане смогут проголосовать онлайн на выборах регионального и местного уровня: глав субъектов РФ, региональных парламентов,

а также органов местного самоуправления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае сообщил, что власти не принимали никаких решений относительно переноса на год выборов, запланированных на осень 2022 года. Так он прокомментировал предложение руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергея Миронова отменить выборы в единый день голосования на время спецоперации.